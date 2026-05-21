Juegos de Azar y Su Sujeto a Impuestos: Sorteo Dorado Mañana, Apuestas Directas y Combinadas

Es importante ser consciente de los impuestos que deben pagarse por jugadas de azar y azar should be aware of the taxes that need to be paid for luck games' payouts. This article explains how the tax on luck and gambling varies based on the type of game and amount of winnings.

Agréguenos como fuente favorita de Google Recuerde que los juegos de suerte y azar están sujetos al impuesto de retención en la fuente del 20 %, por pagos iguales o superiores a 48UVT, de acuerdo a lo establecido en los artículos del Estatuto Tributario 306, 402 y 404-1.varían según la modalidad de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas.

A continuación, se detalla un desglose de las diferentes opciones disponibles: Para la apuesta directa, se paga 4500 pesos por cada peso apostado. En la modalidad combinada, el premio es de 208 pesos por cada peso apostado. La apuesta directa ofrece un premio de 400 pesos por cada peso apostado, mientras que la apuesta combinada paga 83 pesos por peso apostado. Dorado Mañana es un juego de azar muy popular en Colombia.

En este juego, los participantes eligen un número de una cifra (0-9) hasta cuatro cifras (0000-9999) y apuestan una cantidad de dinero a que ese número saldrá en el sorteo. El sorteo se realiza en diferentes momentos del día, mañana y tarde y se paga 4500 pesos por cada peso apostado.

Finalmente, el ‘Chance’ es similar a otros juegos de lotería, pero con más flexibilidad en términos de la cantidad que se puede apostar y las opciones de números. Es un juego de azar muy popular en Colombia y se apuestan 4500 pesos por cada peso apostado





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