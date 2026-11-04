Juez británico suspende audiencia de extradición de Zulma Guzmán

La justicia del Reino Unido pospone la audiencia de extradición de Zulma Guzmán hasta marzo para analizar nuevas pruebas del envenenamiento con talio en Bogotá.

Las autoridades judiciales británicas han suspendido temporalmente la audiencia processual relacionada con la extradición de la empresaria colombiana Zulma Guzmán. Este procedimiento, que busca determinar su traslado a Colombia para enfrentar cargos por el envenenamiento con talio, quedará en pausa hasta nuevas fechas programadas para el próximo año. La medida responde a la necesidad de integrar nueva evidencia enviada desde Bogotá.

Suspensión del proceso de extradición

El juez británico John Zaniy tomó la decisión oficial de aplazar los trámites legales que involucran a Guzmán. Según revelaciones realizadas por Caracol Radio, las nuevas fechas para la reprogramación de la diligencia se establecieron para el 15, el 19 y el 22 de marzo de 2026. Este retraso permite al sistema de justicia del Reino Unido revisar detenidamente los documentos y pruebas que han arribado desde Colombia.

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La pausa procesal tiene como objetivo central analizar el material probatorio que respalda la investigación. Este contenido incluye detalles cruciales sobre la presunta autoría de Guzmán en la entrega de frutas contaminadas. Las autoridades necesitan asegurar que toda la documentación esté completa antes de proceder con la solicitud formal de extradición.

Detalles del envenenamiento con talio

La investigación se centra en los hechos ocurridos el 3 de abril de 2025, cuando Zulma Guzmán envió un paquete desde Colombia hacia una residencia en el norte de Bogotá. Dentro del envío se encontraban frambuesas cubiertas de chocolate, las cuales contenían talio, un metal pesado altamente tóxico y letal para los seres humanos.

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Emilia Forero e Inés de Bedout, dos adolescentes de 15 años de edad, consumieron las frutas contaminadas sin saberlo. Días después del consumo, ambas menores fallecieron como consecuencia directa de la intoxicación aguda. El expediente judicial también indica que el mismo episodio afectó gravemente a otras dos personas, aunque no se especificó su estado actual en los detalles resumidos.

Posiciones de la Fiscalía Colombiana

La Fiscalía General de la Nación avanza simultáneamente en los cargos internos contra la acusada. El Centro de Servicios Judiciales programó para el 9 de noviembre, a las 8 de la mañana, una audiencia virtual. En esta sesión, el ente acusador imputará formalmente los delitos a Zulma Guzmán Castro mediante canales diplomáticos coordinados.

La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, confirmó que se solicitarán cargos por homicidio en concurso homogéneo. Además, se buscará imputar la tentativa de homicidio agravado, considerando que el motivo fue adicto o fútil, y que se actuó con sevicia. La gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas menores de 13 años son factores clave en la solicitud legal.

La funcionaria explicó que la solicitud se realizó bajo la modalidad virtual para que Guzmán pueda conectarse desde el Reino Unido. Esta diligencia se ejecutará de manera paralela al trámite de extradición que se sigue ante la justicia británica, asegurando que ambos procesos avanzan en sincronía.

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Situación actual de la imputada

Zulma Guzmán abandonó Colombia el 13 de abril de 2025, pocos días después de la tragedia. Tras una travesía por múltiples países, llegó al Reino Unido y fue localizada en diciembre de ese mismo año. El 16 de diciembre, fue rescatada del río Támesis en Londres y trasladada a un centro médico para recibir tratamiento de urgencia.

Tras ser dada de alta, las autoridades británicas la detuvieron y la colocaron a disposición de la justicia. Actualmente, permanece recluida en la prisión de mujeres HMP Bronzefield. La espera se extiende debido a las dificultades en el trámite de extradición, las cuales giran en torno a las garantías de reclusión que exigen las autoridades británicas sobre las condiciones que ofrecería el sistema carcelario colombiano.