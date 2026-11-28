El juzgado ratificó el cierre del caso penal por falta de pruebas nuevas. Helicol no logró desarchivar la investigación contra Ricardo Roa y otros directivos.

Un juez de segunda instancia reafirmó el cierre definitivo de la investigación penal en contra de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y otros funcionarios de empresas del sector petrolero. La resolución del 27 de noviembre declaró que no existían motivos válidos para ordenar la reapertura del expediente iniciado por Helicol.

Ratificación del Archivo del Expediente

La decisión judicial confirmó lo resuelto previamente el 6 de septiembre de 2026 por el Juzgado 65 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, quien había denegado inicialmente la solicitud de desarchivo presentada por la empresa. El argumento central del fallo fue que Helicol no logró presentar nuevos elementos materiales probatorios que justificaran la reactivación de la indagación.

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Falta de Pruebas Materiales Nuevas

Aunque la compañía aportó diversos documentos en su petición, el juzgado determinó que ninguno constituía una prueba nueva o suficiente para modificar la decisión anterior. Entre los soportes presentados figuraban la Resolución 20884 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, un informe motivado, conversaciones de chat y recortes de prensa. El tribunal aclaró que la resolución de la autoridad de competencia ya había sido conocida y evaluada por la Fiscalía antes de que esta ordenara el archivo de la investigación el 22 de agosto de 2025.

Requisitos Legales y Antecedentes Procesales

El despacho judicial recordó que los elementos que sustentaran una petición de reapertura debían presentarse primero ante la Fiscalía para su valoración correspondiente. Este procedimiento seguía un precedente claro, ya que el 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía 534 Seccional había negado previamente la solicitud de desarchivo. El fallo descartó también que el archivo respondiera a una omisión de la Fiscalía, argumento planteado por el abogado de Helicol, Julián Quintana.

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Desestimación de Delitos Denunciados

En cuanto a la sustancia de los delitos denunciados, el despacho concluyó que no estaban acreditados los elementos mínimos de tipicidad objetiva. Esto significa que no se cumplieron los componentes necesarios para establecer que las conductas investigadas pudieran constituir delitos. Entre los denunciados figuraban funcionarios de Cenit, Ocensa y Helistar, acusados de presuntos delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

Impacto en Helicol y Contexto Sectorial

Este fallo se suma a dos decisiones recientes que afectan a Helicol y al Grupo Ecopetrol. El 9 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio archivó la investigación administrativa contra empresas del grupo, expediente que servía de base para la denuncia penal. Al día siguiente, 10 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades declaró ineficaz el acuerdo de reorganización de Helicol. Con la confirmación del 27 de noviembre, la compañía no logró revertir el cierre del caso penal impulsado contra los funcionarios de la estatal petrolera.