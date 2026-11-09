Juez define si encarcela a exfuncionario del DNI por espionaje electoral

La Fiscalía investiga a Carlos Andrés Oyola por acceder a información reservada de la DNI y posibles maniobras electorales. El juez decidirá su medida de aseguramiento este lunes en Neiva.

Un magistrado colombiano tomará la decisión final este lunes sobre la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario para Carlos Andrés Oyola, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La autoridad judicial determinará si el investigado permanece en custodia preventiva mientras se esclarecen los cargos que lo vinculan al acceso irregular a bases de datos clasificadas y a presuntas intervenciones en procesos electorales.

Detalles de la captura y acusaciones de espionaje

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar el alcance total de las actuaciones de Oyola y verificar si estas acciones constituyeron un intento deliberado por alterar el desarrollo de las recientes elecciones presidenciales en Colombia. El sujeto fue capturado el pasado viernes en la ciudad de Neiva, lugar donde se desarrollaron las primeras diligencias legales contra el exempleado estatal.

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Las acusaciones centrales señalan que Oyola utilizó su cargo para obtener información de inteligencia estratégica y documentación sensible que no estaba autorizada para su visualización por parte de un contratista. La entidad fiscal busca establecer con precisión cómo se produjeron estos accesos abusivos y qué impacto real tuvieron en la confidencialidad de los datos de Estado.

El caso ha generado interrogantes adicionales sobre posibles filtraciones desde otras entidades del Gobierno, lo que sugiere que la brecha de seguridad podría ser más amplia de lo inicialmente previsto. La Fiscalía intenta reconstruir la cronología de los accesos para determinar si hubo complicidad o coordinación con otros actores externos a la DNI.

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Posiciones de las partes y contexto institucional

Jorge Lemus, quien fungió como director de la DNI durante parte del mandato presidencial de Gustavo Petro, ha ofrecido detalles clave sobre la contratación de Oyola para esclarecer el contexto interno de la inteligencia estatal. Lemus aseguró que Oyola ya estaba trabajando en la institución cuando él asumió la dirección, especificando que su vinculación laboral se produjo en febrero de 2024, durante la administración de Alberto Casanova, antiguo integrante del M-19.

Según explicó Lemus, Oyola fue asignado inicialmente al equipo responsable de actualizar el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC). Esta herramienta digital era utilizada para registrar misiones y asuntos reservados de la entidad, con el objetivo estratégico de evitar que el contratista privado mantuviera el control exclusivo sobre la plataforma tecnológica.

El exdirector señaló que Oyola presentó algunos pilotos de actualización del sistema, aunque Lemus manifestó su desconocimiento sobre si el desarrollo técnico final fue entregado exitosamente o cumplió con los requerimientos establecidos. Lemus agregó que las dificultades alrededor de este proyecto quedaron documentadas en una investigación interna adelantada por la inspección de la DNI.

Impacto real y próximos pasos judiciales

Las declaraciones de Lemus permiten reconstruir parcialmente el recorrido contractual y las funciones operativas que Oyola desempeñaba dentro de la estructura de la DNI. El exdirector afirmó que perdió contacto con los eventos internos de la institución después de abandonar su cargo en enero de 2026, momento en el que René Guarín, otro exmilitante del M-19, lo sucedió y prohibió a los funcionarios acercarse a él.

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Además, Lemus negó que la residencia desde la cual Oyola salió antes de su captura perteneciera a la DNI, aclarando que esos inmuebles albergaban a agentes de contrainteligencia encargados de custodiar las instalaciones bajo la responsabilidad de Ricardo Rey Rosanía. Este responsable también gestionaba la dotación de vehículos equipados con dispositivos antidrones adquiridos mediante decreto para la protección presidencial.

Frente a las sospechas de manipulación electoral, Lemus declaró que no tenía conocimiento de las actuaciones atribuidas a Oyola, negando también su participación en la elaboración del Decreto 0563 del 3 de junio de 2026. La decisión judicial sobre la medida de aseguramiento será el siguiente paso crítico en este proceso, mientras la justicia evalúa si el investigador utilizó su acceso privilegiado para realizar consultas no autorizadas.