Juez devuelve a David Arias Muriel a su grado noveno en la Escuela de Amagá

Un juez de Amagá en Colombia desestimó las objeciones administrativas y otorgó provisionalmente la matrícula al joven David Arias Muriel en el grado noveno de la Institución Educativa San Fernando de Amagá, luego de que permaneciera por meses fuera del sistema educativo.

En segunda instancia, un juez de Amagá resolvió, por fin, el conflicto que padecía la familia del joven David Arias Muriel durante varios meses. David era un ciclista de alto rendimiento de 13 años que permaneció por fuera del sistema educativo por motivos legales.

Según la familia, la Institución Educativa San Fernando de Amagá se negó a matricularlo en grado noveno, cuestionando la validez de los estudios virtuales y «homeschool» que cursó en 2025, mientras ajustaba su formación académica a sus entrenamientos deportivos. El caso avanzó hasta la justicia después de que la familia denunciara no haber obtenido una respuesta definitiva que permitiera su regreso a clases.

La única alternativa planteada por la madre del estudiante, Jenny Doralba Muriel Velásquez, era repetir el octavo grado, algo que resultaba injusto para David. En marzo, Jenny interpuso una acción de tutela en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Amagá para garantizar la educación de su hijo.

Sin embargo, el juzgado rechazó declarar tutela a favor del joven. La madre Jenny apeló esta decisión ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Amagá, que finalmente amparó los derechos del joven annullando la decisión inicial y ordenando su matrícula inmediata en el grado noveno. Cabe recordar que David cursó hasta séptimo grado en la Institución Educativa San Fernando de Amagá sin registrar problemas académicos ni disciplinarios.

Además, cursó el octavo grado en modalidad virtual con acompañamiento de Ztudy Global Education LLC y posteriormente, mediante un curso de validación, se promocionó al noveno grado. A pesar de los esfuerzos por matricularlo de nuevo en la Institución Educativa San Fernando de Amagá, se cuestionó la validez de la validez de sus estudios y sus derechos se amenazaban de ser vulnerados. La familia, Lektra Colombia, febrero de 2021





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