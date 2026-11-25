Medellín registra la condena de dos presuntos ladrones apresados por cometer tres hurtos en menos de 40 minutos. La Fiscalía detalló los hechos del 18 de noviembre.

Un juez en Medellín ordenó la medida de aseguramiento bajo privación de la libertad para dos presuntos ladrones. Este fallo sigue la presentación realizada por la Fiscalía General de la Nación el miércoles, quien los implicó en la comisión de tres robos sucedidos en un lapso inferior a cuarenta minutos.

Detalles del operativo policial en Medellín

La investigación señala que los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre en el oriente de la ciudad. Los implicados circularon en una motocicleta que las autoridades ya tenían reportada como robada desde octubre del año anterior. Su patrón de movimiento los llevó a abordar a tres víctimas distintas en diferentes zonas urbanas.

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Secuencia cronológica de los tres hurtos

La primera víctima fue abordada cerca del barrio Buenos Aires alrededor de las 12:10 del mediodía. Poco después, el segundo robo se registró en el barrio Boston y el tercero en el barrio Villa Hermosa hacia las 12:45. Este intervalo de aproximadamente 35 minutos permitió a la Policía reconocer el patrón y desplegar una persecución inmediata.

Acoso policial y captura en Barrio Prado

Las autoridades cerraron el cerco contra los presuntos delincuentes en una calle del barrio Prado Centro. Durante el operativo de captura, los uniformados incautaron cuatro celulares que se presume fueron sustraídos durante los delitos del mismo día. No se hallaron armas de fuego en su posesión.

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Modus operandi y imputaciones legales

La Fiscalía estimó que los sospechosos fingieron tener un arma de fuego para intimidar a las víctimas. La mayoría de las personas asaltadas fueron mujeres, lo cual intensificó el carácter delictivo de los actos. El fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) presentó a los detenidos ante la corte para definir su situación jurídica.

Decisión judicial y próximo paso procesal

El tribunal imputó los delitos de hurto calificado y agravado, además de receptación. A pesar de que los detenidos insistieron en su inocencia durante la audiencia, el juez dictó prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio. Esta medida asegura que los acusados permanezcan tras las rejas durante la investigación adicional.