Juez envía a la cárcel a dos venezolanos en Cúcuta por intentar ocultar Chevrolet Sonic

Dos venezolanos sospechados de estar detrás del secuestro y ocultamiento del Chevrolet Sonic, relacionado al caso de Yulixa Toloza, son ajusticiados por un juez de control de garantías en Cúcuta. La investigación atribuye a ambos el cometido a favor de una mujer asesinada y para frustrar las autoridades ante la procedencia del vehículo.

Un juez envió a la cárcel a dos venezolanos capturados en Cúcuta por intentar ocultar el carro vinculado al caso de Yulixa Toloza . La decisión se tomó luego de que la Fiscalía expusiera evidencias que, según el ente acusador, vinculan a ambos ciudadanos con maniobras para esconder el Chevrolet Sonic de placas UCQ-340, vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima y posteriormente facilitar acciones encaminadas a impedir que las autoridades lo ubicaran.

Según la investigación, María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético Beauty Laser, habría coordinado desde Venezuela las instrucciones para el secuestro y posterior ocultamiento del vehículo. Hernández Morales y Sequera Delgado fueron interceptados por unidades de la Sijín cuando intentaban retirar el auto





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