Juez exige a Cámara investigar al presidente por declaraciones a Primo Gay

El tribunal ordena a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría analizar si las palabras del mandatario constituyen trato denigrante tras el video de su encuentro con el criminal.

Un juez de control de garantías en Antioquia ha ordenado formalmente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que examine la conducta del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Esta resolución deriva directamente de las declaraciones y el trato que el mandatario dirigió a Néider Yesid Uñates López, conocido criminalmente como Primo Gay, durante un encuentro televisado que generó un intenso debate público sobre los protocolos institucionales y la dignidad humana.

Origen del careo y difusión oficial

La investigación se originó durante la audiencia de legalización de captura en la cual el presidente protagonizó un careo con el capturado. Las imágenes de este enfrentamiento fueron difundidas a través de las cuentas oficiales del ejecutivo, mostrando al mandatario hablando directamente a Uñates López, quien permanecía con la mirada hacia abajo. En el video, De la Espriella utilizó expresiones como 'miserable', 'asesino despreciable' y 'porquería', además de señalar que este individuo fue el responsable del ataque que dejó trece policías muertos en Amalfi.

Also read Capturan a Néider Uñates alias Primo Gay, líder de disidencias FARC

Fundamento legal y trato denigrante

El togado argumentó que las palabras utilizadas por el jefe de Estado podrían haber afectado la dignidad humana de los capturados, lo que constituye un punto central en la decisión judicial. La autoridad judicial determinó que corresponde a la Comisión establecer si estos hechos ameritan una investigación dentro de sus competencias constitucionales. Específicamente, se solicita examinar las presuntas intervenciones del presidente y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López, así como la de otro detenido llamado Esneider Errón Serna.

Roles de la Procuraduría y funcionarios

Además de remitir las copias a la Comisión de Acusación, el juez solicitó trasladar la información a la Procuraduría General de la Nación. El objetivo de esta medida adicional es que el Ministerio Público establezca si funcionarios públicos participaron en la autorización, organización o ejecución de la exhibición de los capturados ante los medios de comunicación en Montería. La autoridad judicial pidió determinar la identidad y participación de quienes presuntamente habrían ordenado o coordinado esa presentación pública.

Advertisement

Contexto de las capturas y libertades

Antes de esta resolución, la información revelaba que el juez estuvo cerca de conceder la libertad a Primo Gay, al considerar que pudo ser una captura ilegal. Entre los elementos que generaron cuestionamientos estuvo el careo protagonizado por el presidente, que posteriormente fue difundido en video. Sin embargo, finalmente el juez declaró legales ambas capturas, aclarando que la actuación no significa que el presidente haya sido declarado responsable de alguna conducta irregular, sino que se busca determinar si existen motivos para abrir una investigación formal.

Próximas audiencias y responsabilidades

El episodio que originó los cuestionamientos ocurrió cuando De la Espriella acudió personalmente a recibir a Primo Gay, quien fue capturado en zona rural de Briceño, Antioquia. El detenido es uno de los hombres más buscados del departamento y las autoridades le atribuyen, entre otros hechos, una presunta responsabilidad en el ataque fatal a los agentes policiales. Ahora se espera que se desarrollen las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento, etapas en las que la Fiscalía expondrá los señalamientos contra los detenidos y solicitará las medidas judiciales correspondientes.