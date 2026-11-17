El magistrado Dennis Saylor invalidó la normativa que reducía los tiempos de visa para académicos y medios, argumentando decisiones arbitrarias del gobierno.

Un juez federal de Estados Unidos determinó el lunes 16 de noviembre de 2026 que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegítima al imponer límites estrictos a la permanencia de estudiantes y periodistas extranjeros. La sentencia del magistrado Dennis Saylor, del distrito de Massachusetts, anuló por completo la reforma migratoria propuesta, cerrando definitivamente la puerta a una normativa que buscaba restringir significativamente la duración de las estancias académicas y periodísticas.

La decisión final se produce después de que el mismo judicial ordenara una suspensión temporal de la aplicación de las reglas el 14 de septiembre de 2026, momento en el que calificó de "excepcionalmente débil" la justificación administrativa. Ahora, en su fallo final, Saylor concluye que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de forma "arbitraria y caprichosa" al proponer cambios que contradicen la estructura legal vigente para estos grupos específicos.

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Detalle del fallo judicial y razones legales

El magistrado Saylor estableció que la administración no presentó argumentos jurídicos suficientes para respaldar la necesidad de las nuevas y duras restricciones migratorias. El juez observó que la normativa propuesta ignoraba las realidades académicas y operativas, ya que la disposición podía afectar gravemente el desarrollo de programas de educación superior.

Señaló específicamente que las restricciones perjudicarían a estudiantes que necesitan cambiar de especialización, completar doctorados largos o participar en programas conjuntos entre instituciones educativas. Además, cuestionó el procedimiento establecido para solicitar extensiones, señalando que dejaba decisiones críticas en manos de autoridades con amplia discrecionalidad y sin mecanismos de revisión suficientes.

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Propuesta de límites temporales específicos

La administración presentada en julio de 2026 contemplaba modificaciones radicales para tres categorías de visados: la F para estudiantes académicos, la J para intercambio y la I para medios. La norma buscaba reemplazar la permanencia vinculada a la finalización de actividades por periodos fijos e inamovibles. Para los estudiantes con visa F y J, el límite sería de cuatro años por periodo de admisión, obligando a solicitar una prórroga para continuar. Los periodistas con visa I tendrían un tope de 240 días, aproximadamente ocho meses. Existía una cláusula especial para periodistas con pasaporte chino, sujetos a un máximo de 90 días con prórroga de otros 90.

Impacto en el sistema educativo y periodístico

Antes de esta iniciativa, los estudiantes internacionales podían residir en el país el tiempo necesario para concluir sus programas, y los periodistas obtenían estancias de hasta cinco años. La eliminación de estas flexibilidades afectaría a más de 1,1 millones de estudiantes extranjeros que llegan anualmente a Estados Unidos, grupo que representa la mayor cifra mundial de académicos foráneos según datos del año 2023-2024.

Procedimientos futuros y apelaciones

Esta sentencia representa un nuevo obstáculo judicial significativo para la política migratoria de la administración Trump. No obstante, el proceso legal no concluye necesariamente aquí, ya que el Gobierno de Estados Unidos mantiene la posibilidad de apelar la decisión ante una instancia superior. De hecho, la administración ya había interpuesto un recurso ante un tribunal de apelaciones contra la suspensión inicial de septiembre, proceso que continuaba pendiente antes de este nuevo fallo judicial definitivo.