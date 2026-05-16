Juez federal niega libertad compasiva a Miguel Rodríguez Orejuela due a su historial y conducta en EEUU

La reciente decisión del juez federal William P. Dimitrouleas de negar la «liberación compasiva» por enfermedad a Miguel Rodríguez Orejuela no se limitó únicamente a tecnicismos legales, sino que tuvo en cuenta el peso histórico de los crímenes cometidos por el antiguo jefe del Cartel de Cali y su conducta frente a la justicia estadounidense.

La reciente decisión del juez federal William P. Dimitrouleas de negar la « liberación compasiva » por enfermedad a Miguel Rodríguez Orejuela no se basó únicamente en tecnicismos legales, sino en el enorme peso histórico de los crímenes cometidos por el antiguo jefe del Cartel de Cali y en su conducta frente a la justicia estadounidense.

Según explicó el abogado penalista norteamericano Jay White, con quien conversó EL COLOMBIANO para tratar de entender las razones detrás de la decisión, el sistema judicial de EE. UU. dejó claro que la gravedad de los delitos y la falta de cooperación siguen teniendo más peso que el deterioro físico actual del exnarcotraficante.

«Los jueces se recuerdan de los delitos y se recuerdan de los muertos y sufrimiento que ha hecho con toda la cocaína que llegó a este país en ese momento», afirmó el jurista al tratar de explicar la visión del tribunal





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