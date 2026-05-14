Juez federal ordena devolver a la deportada colombiana a Estados Unidos

El juez federal Richard J. Leon concluyó que la administración Trump probablemente actuó de manera ilegal al deportar a la colombiana al Congo, pese a que ese país había rechazado recibirla por motivos médicos. Adriana María Quiroz Zapata padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, enfermedades por las cuales las autoridades congoleñas aseguraron que no podían brindarle atención médica adecuada.

Un juez federal de Estados Unidos determinó que la administración del presidente Donald Trump probablemente violó la ley al deportar en abril a la ciudadana colombiana Adriana María Quiroz Zapata hacia la República Democrática del Congo, pese a que ese país había rechazado recibirla por motivos médicos.

El fallo, emitido por el juez federal Richard J. Leon, ordena al gobierno estadounidense tomar medidas para devolver a la mujer de 55 años a territorio estadounidense, en una decisión poco común dentro de la actual campaña de deportaciones impulsada por la Casa Blanca





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