El juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional abre causa contra Julio Iglesias por agresiones sexuales y maltrato en Bahamas. Denunciantes testifican en febrero.

Un juez de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella presentada por dos exempleadas que acusan al cantante Julio Iglesias de cometer agresiones sexuales y maltrato físico durante su estancia en las propiedades ubicadas en Bahamas y República Dominicana.

Inicia investigación penal contra el cantante

El magistrado Antonio Piña confirmó este miércoles que la justicia española abrirá una investigación penal contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante. La corte reconoció que el testimonio de las denunciantes constituye un principio de prueba que justifica el inicio de los procedimientos judiciales necesarios.

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Las mujeres presentaron inicialmente una denuncia en enero de este año, la cual fue archivada por la Audiencia Nacional, un tribunal especializado en Madrid para delitos complejos y casos de españoles en el extranjero. Sin embargo, en septiembre de 2021, ambas presentaron una nueva denuncia formal contra el intérprete, reconocido como el de música romántica más internacional, superado solo por Frank Sinatra.

Pruebas y testimonios de las víctimas

Entre las pruebas presentadas en la causa figura una fotografía que muestra un hematoma en uno de los brazos de una de las denunciantes, además de dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura. Según el contenido de la querella, estas lesiones serían consecuencia de la participación forzada de la mujer en actos de contenido sexual.

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Según los testimonios recopilados por las organizaciones Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, Julio Iglesias habría agredido y acosado sexualmente a las víctimas, revisado regularmente sus teléfonos celulares, prohibido que salieran de la casa donde trabajaban y exigido jornadas laborales de hasta dieciséis horas diarias sin días de descanso ni contrato formal.

Negación del artista y decisión judicial

Julio Iglesias, artista que ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera, ha tachado estas acusaciones de absolutamente falsas. El cantante niega categóricamente haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer durante su vida profesional y personal.

El magistrado Antonio Piña rechazó investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también figuraban en la querella original. La ONG Women's Link Worldwide, que representa a las mujeres acusadoras, había estimado que los tribunales españoles eran competentes en virtud de una ley que permite investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Próximo paso: declaraciones en febrero

El juez Piña convocó a las exempleadas para que declaren de forma presencial el día 3 de febrero del próximo año. Este paso es crucial para el desarrollo de la causa judicial en el ámbito de la legislación española, la cual clasifica las agresiones sexuales dentro de los delitos contra la libertad sexual.

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Las denunciantes no recibirán la condición de testigos protegidos ni se adoptarán medidas de alejamiento contra el cantante. La razón es que la querella no aporta elementos concretos que pongan de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley. Asimismo, el magistrado advirtió que algunos de los delitos podrían haber prescrito según los plazos legales vigentes.

Julio Iglesias, nacido en 1943, se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas emblemáticos como Soy un truhan, soy un señor, Gwendolyne, Me olvidé de vivir o Con la misma piedra. El caso actual marca un hito legal significativo para la jurisdicción española en casos internacionales de alto perfil.