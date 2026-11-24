El magistrado en Antioquia validó la detención de Néider Uñates pero reportó al mandatario Abelardo de la Espriella por insultos públicos, defendiendo la independencia judicial ante presiones.

La independencia judicial no es un derecho de los jueces, sino una garantía de la sociedad. Este principio fundamental fue puesto a prueba el pasado 14 de noviembre en Antioquia, cuando un Juez de Control de Garantías Ambulante asumió las audiencias preliminares solicitadas por la Fiscalía contra Néider Uñates, alias Primo Gay. El magistrado se enfrentó a un dilema jurídico complejo tras el traslado del detenido desde Briceño hasta Montería para una presentación oficial ante el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella.

Procedimiento judicial y traslado a Montería

Lo que exige la ley tras una captura es poner al detenido a disposición del fiscal y, dentro de las 36 horas siguientes, presentarlo ante el juez de control de garantías para legalizar su detención. Aunque el proceso estaba radicado en Antioquia, el capturado fue trasladado primero a Montería para presentar el resultado operativo ante el jefe de Estado y los medios de comunicación. Este movimiento resultó ajeno a los requisitos del proceso penal y generó una situación atípica que el tribunal debía resolver con rigurosidad legal.

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Declaraciones públicas y vulneración de derechos

En medio de esa presentación oficial en Montería, el jefe de Estado encaró públicamente al detenido, señalándolo de manera directa y peyorativa. Abelardo de la Espriella utilizó calificativos como porquería, miserable, basura, y asesino de asesinos, añadiendo que ya sabe lo que se le viene y que te cayó todo el poder del gobierno. Estas palabras, proferidas en un espacio público, plantearon serias dudas sobre si se había vulnerado la dignidad humana y la presunción de inocencia del arrestado.

Decisión del juez y medidas de aseguramiento

Frente a ese escenario, el juez tenía dos opciones claras: declarar la ilegalidad de la captura al considerar que el paso previo por Montería y la exhibición pública del detenido antes de comparecer ante el despacho no hacían parte de las diligencias judiciales; o declarar la legalidad de la captura y compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara. En esta última vía, se advertiría que el traslado, el careo y los calificativos del mandatario pudieron poner en riesgo la legalidad de la detención.

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Análisis de la conducta judicial y defensa institucional

El análisis de la actuación judicial indica que el juez actuó de manera justa y equilibrada, legalizando la captura para evitar dejar en libertad al presunto criminal por delitos de concierto para delinquir, secuestro, tráfico de armas de uso privativo, entre otros. Al mismo tiempo, compulsó copias por presunto comportamiento indebido del mandatario, remitiendo las diligencias al juez natural. Esta acción fue constitucional y legal, priorizando la investigación del jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Presiones externas y responsabilidad de la disciplina

Resulta lamentable que la Comisión Nacional de Disciplina haya ordenado abrir una investigación disciplinaria contra el juez por presunta extralimitación de funciones al compulsar copias. El escrutinio público es inevitable en la labor judicial, pero resulta preocupante que ese control social se convierta en excusa para atacar decisiones de los jueces como forma de amedrentamiento. Se equivocan quienes en redes sociales descalifican e insultan al magistrado por haber actuado conforme a sus atribuciones legales.