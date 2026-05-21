Juez manda a la cárcel a alcalde de Villa de Leyva por supuestos sobornos en licencia de construcción

Un juez de control de garantías ha dictaminado una decisión de fondo en el caso contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, quien ha sido capturado por exigir supuestos sobornos a una empresaria a cambio de aprobar licencias de construcción.

Los argumentos de la juez para mandar a la cárcel a alcalde de Villa de Leyva por supuestos sobornos en licencia de construcción de una mansión Togada dice que se probó que podía afectar la investigación si queda en libertad y se le dio total validez a audios en los que se habla de 'coima'.

Tras 13 días en el búnker de la Fiscalía, un juez de control de garantías acaba de tomar una decisión de fondo en el caso contra Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva (Boyacá) -capturado por exigir supuestos sobornos a una empresaria a cambio de aprobar licencias de construcción. Aunque la defensa del burgomaestre insiste en que los audios, que EL TIEMPO reveló en primicia, se tratan de un entrampamiento, el juez del caso encontró argumentos para que vaya a prisión mientras se le procesa por concusión y prevaricato





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