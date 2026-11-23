La captura del juez Luis Benítez en Bogotá revela una red de información clandestina que conectaba carteles de narcotráfico con funcionarios corruptos en México y Colombia mediante pagos mensuales.

La Fuerza Pública de Colombia, mediante la Dirección de Investigación Criminal e Criminalística ( Dijín), capturó al exjuez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, el pasado 1 de noviembre en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esta operación, coordinada con agentes del Federal Bureau of Investigation ( FBI) de Estados Unidos, expone una compleja trama internacional de corrupción que involucra a narcotraficantes de Canadá, México y Colombia.

Red de Información Clandestina y Sobornos Judiciales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el 10 de noviembre que existe una red clandestina operativa desde 2024 en México, alimentada por funcionarios estatales corruptos. Esta organización proporciona a los traficantes información reservada sobre operativos policiales, órdenes de captura, audiencias, allanamientos e incautaciones de droga. Los criminales pagan una matrícula inicial de 500.000 dólares y una suscripción mensual de 100.000 dólares para acceder a datos que expiran en 24 horas, utilizados para identificarse en controles de la Fuerza Pública.

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Los administradores de esta estructura son Édgar Aaron Vázquez Alvarado, conocido como "el General" y jefe del cartel Nuevo Imperio con sede en Ciudad de México, y el ciudadano estadounidense Roberto Gómez, apodado "Fat Boy". Ambos se encargan de reclutar a servidores públicos para surtir la red con información de agencias mexicanas y estadounidenses, siendo el exjuez Benítez uno de los contactos clave identificadas en la investigación.

Conexiones con Cárteles Canadienses y Mexicanos

Entre los suscriptores de esta red de información figuran miembros de los carteles Nuevo Imperio, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. La investigación también señala a Ryan Wedding, el principal narcotraficante de Canadá, quien vivía en México y actuaba como articulador entre proveedores colombianos y distribuidores globales del cartel de Sinaloa. Wedding, exparticipante en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, fue determinante en esta trama debido a su vínculo con el asesinato del informante del FBI Jonathan Christopher Acevedo García el 31 de enero de 2025 en El Poblado, Medellín.

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El caso adquirió relevancia crítica tras la captura de Andrew Clark, el segundo al mando de la organización de Wedding, ocurrida el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara. Clark, también canadiense, estaba solicitado por extradición en Estados Unidos. Según expedientes de la Corte del Distrito Central de California, Luis Benítez recibió un soborno de 2 millones de dólares el 24 de febrero de 2025, lo que resultó en la liberación bajo fianza de Clark antes de su eventual extradición.

Consecuencias Judiciales y Próximos Pasos

La acusación formal contra Luis Benítez Alcántara incluye nueve cargos graves, entre ellos conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, conformación de una empresa criminal, homicidio y obstrucción a la justicia. Durante su detención en Bogotá, el funcionario se disponía a regresar a México con escala en Panamá, momento en el cual se le notificó el pedido de extradición emanado de la justicia estadounidense.

Actualmente, Benítez se encuentra recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, a la espera de los trámites legales para su extradición. Tras la eliminación de "el General" Édgar Vázquez por la Fuerza Pública mexicana en Naucalpan el 8 de noviembre, el foco de la investigación se ha desplazado hacia la captura de Roberto Gómez "Fat Boy" y la obtención de confesiones del juez encarcelado, lo que podría esclarecer el grado de participación de organizaciones criminales colombianas en esta red transnacional.