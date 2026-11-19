El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Medellín declaró improcedente la acción de tutela de la Veeduría Dignidad y Derechos Humanos. Miguel Quintero sigue recluido en El Barne.

El Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral de Medellín dictó una sentencia definitiva el 18 de noviembre de 2026 mediante la cual negó la acción de tutela presentada en favor de Miguel Andrés Quintero Calle. Esta resolución judicial determina que el investigado continuará cumpliendo su medida de privación de la libertad en el penal El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, Boyacá. La decisión rechaza el intento de facilitar un traslado a una cárcel de Antioquia bajo argumentos de protección de derechos fundamentales.

Falló la legitimación de la veeduría ciudadana

El despacho judicial encontró que el recurso carecía de legitimación en la causa por activa, lo que significaba que no se acreditaba la facultad legal de la parte actora para representar al investigado. La tutela fue radicada el 9 de noviembre de 2026 contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y promovida por la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos, dirigida por Cecilia Quiroz. Quiroz actuó bajo dos figuras jurídicas simultáneas: como representante de la organización de vigilancia y como agente oficioso del procesado.

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La sentencia final desestimó la solicitud de amparo por considerarla improcedente desde la perspectiva procesal. Aunque el juzgado había admitido la tutela inicialmente el 9 de noviembre y requerido al Inpec para que emitiera un pronunciamiento, la revisión posterior permitió al tribunal determinar que los requisitos de legitimación no se cumplían. Por esta razón técnica, se negó la protección constitucional solicitada por la organización de ciudadanos.

Reivindicación de Alejandro de Bedout

Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, cuestionó públicamente la decisión de la Veeduría de intervenir en las condiciones de reclusión. El corporado aseguró que no existía legitimidad para gestionar condiciones diferenciadas y destacó que la defensa legal propia de Quintero no había sido informada sobre esta estrategia jurídica. De Bedout argumentó que no se debe buscar un tratamiento privilegiado para el investigado simplemente por su parentesco con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

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La intervención de la Veeduría buscaba proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad y la seguridad. También se invocaban garantías relacionadas con la ejecución de la medida de aseguramiento y el derecho de la hija menor de edad de mantener el vínculo familiar. Sin embargo, el tribunal consideró que la representación legal adolecía de defectos formales que impedían su procedencia.

Rechazo administrativo de la Gobernación de Antioquia

Esta derrota judicial se suma a un obstáculo administrativo previo. La Secretaría de Seguridad de Antioquia respondió negativamente el 6 de noviembre a la solicitud de Felipe Alzate Gómez, abogado defensor, para asignar un cupo en la cárcel Yarumito de Itagüí. La entidad departamental explicó que Miguel Quintero no reunía los requisitos reglamentarios para ingresar a ese centro.

El argumento central del Gobierno departamental fue que, aunque los delitos atribuidos involucran contratación estatal, el investigado no ostentaba la condición de servidor público al momento de los hechos. Por tanto, su vínculo familiar con Daniel Quintero no constituía un motivo válido para solicitar tratamiento especial. La Gobernación también destacó que Yarumito es un centro de seguridad mínima que no cuenta con las condiciones de custodia adecuadas para el perfil de riesgo que la defensa alegaba.

Contexto penal y traslado actual

Miguel Andrés Quintero Calle fue trasladado al penal El Barne el 30 de octubre, tras revocarse su detención domiciliaria por un juez de segunda instancia. Actualmente está vinculado a un proceso penal por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021. La Fiscalía le atribuye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.