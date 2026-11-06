Juez niega tutela de Sneyder Pinilla y confirma reclusión en La Picota

El Juzgado 46 penal de Bogotá negó la acción de tutela de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Esto confirma su traslado a la cárcel La Picota y rechaza sus alegatos de vulneración de derechos.

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, continuará cumpliendo su condena recluso en el centro penitenciario La Picota, ubicado en Bogotá. Esta determinación formaliza el rechazo del Juzgado 46 penal de Bogotá a la acción de tutela interpuesta por el funcionario para revertir su traslado desde una guarnición militar. La resolución judicial concluyó que no existen elementos probatorios que sustenten la vulneración de sus derechos fundamentales.

La decisión del Juzgado 46 penal de Bogotá declara improcedente el recurso legal con el cual Sneyder Pinilla pretendía obtener protección judicial para sus derechos al debido proceso administrativo, la seguridad personal, la vida y la integridad física. El tribunal emitió un fallo de primera instancia donde señaló explícitamente que no se evidenciaba la existencia concreta de una amenaza directa contra la vida o la integridad del procesado.

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Detalles del traslado judicial

El desplazamiento del exfuncionario a un centro penitenciario ordinario se llevó a cabo con la autorización expresa de las autoridades administrativas competentes, desestimando los argumentos de defensa. Anteriormente, Pinilla había permanecido en una instalación militar desde agosto de 2024, medida que fue ordenada por el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá bajo la premisa de proteger su integridad.

Esta protección especial en el ámbito militar se fundamentó en los riesgos asociados con su participación activa en las investigaciones por corrupción que afectaron a la UNGRD. Sin embargo, el pasado 4 de octubre, se emitió una instrucción por parte del presidente Abelardo De La Espriella para disponer su cambio de ubicación. La orden buscaba que el exfuncionario continuara cumpliendo la pena impuesta por la justicia en las condiciones regulares de un establecimiento penitenciario.

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Fundamentos de la negativa judicial

El fallo judicial argumentó que la solicitud de amparo se basaba en supuestos carentes de respaldo factual respecto al procesado. El despacho judicial destacó que es llamativo cómo los argumentos presentados no tenían relación directa con las circunstancias personales de Sneyder Pinilla ni con situaciones objetivas de riesgo comprobable.

Además, el juez señaló que no existe apartado ni soporte probatorio para los supuestos de peligro alegados por la defensa. Se determinó que las pruebas documentales aportadas no permiten argumentar una violación al principio de confianza legítima. Tampoco es viable pretender extender o confundir la ejecución de la pena de prisión con las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso penal, tal como intentó argumentar el accionante.

Contexto legal y próximos pasos

La autoridad administrativa está legalmente facultada para gestionar asuntos como el traslado de presos, independientemente de las valoraciones de riesgo realizadas previamente por jueces y fiscales. El fallo aclara que dichas valoraciones judiciales no son aplicables a la autoridad administrativa encargada de este tipo de decisiones operativas. El exfuncionario deberá permanecer en La Picota mientras avanza el cumplimiento de su condena.

En abril de 2025, el Juzgado 10 Especializado de Bogotá condenó a Sneyder Pinilla a cinco años y ocho meses de prisión. Esta sentencia se produjo después de que el exfuncionario suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía y aceptara su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. El caso está vinculado al entramado de corrupción que involucró el direccionamiento irregular de contratos y el desvío de recursos públicos en la entidad.

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A pesar de su condena firme, Pinilla mantiene un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Este mecanismo jurídico le ha permitido colaborar activamente con la justicia y convertirse en uno de los principales testigos de cargo contra otros implicados en este escándalo de corrupción. Su reclusión en La Picota se mantiene como condición para la continuidad de esta colaboración y el cumplimiento de la pena impuesta.