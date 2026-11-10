Juez ordena a David Toledo rectificar video contra Comfama por falsedad

La justicia colombiana falló a favor de Comfama, ordenando a David Toledo publicar una rectificación en redes sociales por acusaciones sin sustento sobre corrupción y manejo de fondos.

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, conocida como Comfama, obtuvo una victoria judicial significativa en primera instancia tras una sentencia emitida el 6 de noviembre y notificada el 9 del mismo mes. Un juez de la República determinó que el activista político David Toledo carecía de sustento para las graves acusaciones que realizó sobre el manejo de los recursos internos de la entidad.

El fallo del Juzgado 23 Penal Municipal con funciones de conocimiento estableció que el video divulgado por el activista en julio de 2026 no se limitaba a expresiones de opinión, sino que atribuía hechos concretos de gran relevancia sin ninguna prueba verificable. Esta decisión marca un precedente claro sobre los límites de la libertad de expresión cuando se difunden afirmaciones fácticas dañinas sin respaldo.

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Acusaciones falsas y fallo judicial

En el video publicado el 23 de julio de 2026, David Toledo relacionó la administración de Comfama con el supuesto uso de la entidad para favorecer intereses políticos. El activista atribuyó a su director, David Escobar, la apropiación de una elevada suma de recursos e invocó presuntas denuncias sindicales como parte de su narrativa. Además, afirmó la existencia de corrupción y sostuvo que Escobar había contratado a un abogado penalista utilizando el dinero de los afiliados para defenderse de acusaciones formuladas por empleados de la entidad.

El fallo judicial subraya que el ejercicio a la libertad de expresión no ampara la divulgación de afirmaciones fácticas potencialmente lesivas de los derechos fundamentales de terceros. El despacho indicó claramente que las afirmaciones fueron difundidas sin contar con elementos objetivos y soportes verificables que permitieran respaldarlas o tener por acreditada la ocurrencia de tales hechos ante el público.

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Obligación de rectificación inmediata

Como consecuencia directa de esta decisión, el juzgado ordenó al activista David Toledo publicar en un plazo de 48 horas una rectificación clara, expresa y en condiciones de igual difusión a las empleadas para la divulgación del video objeto de controversia. La publicación debe realizarse a través de las redes sociales Facebook, Instagram y X, garantizando que el alcance sea equivalente al del contenido original que causó el daño.

La sentencia recuerda que, cuando una persona cuenta con pruebas sobre una posible conducta irregular, debe presentarlas ante las autoridades competentes, pues corresponde exclusivamente a un juez establecer las responsabilidades legales. El fallo señala que estas afirmaciones no solo afectan la honra y el buen nombre de Comfama y de su director, sino que, al sugerir que podría estar en riesgo el dinero de numerosos trabajadores en Colombia, podrían generar consecuencias legales graves para las personas involucradas.

Supervisión estatal y gobierno corporativo

Ante estos eventos, Comfama explicó que es una organización privada sin ánimo de lucro que cumple funciones relacionadas con la seguridad y la protección social. Aunque sus recursos provienen principalmente de los aportes de los trabajadores, por la naturaleza de los recursos que administra, las cajas de compensación familiar son vigiladas por el Estado, aunque no son instituciones públicas. La entidad destacó que la inspección, vigilancia y control de estos recursos corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad que verifica que el funcionamiento de las cajas se ajuste a la ley y a sus estatutos.

Además, la entidad detalló que la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal sobre los recursos de la compensación familiar que administran cajas como Comfama. Estos mecanismos buscan garantizar que el dinero cumpla con la finalidad social para la que fue creado. Algunos programas y servicios de Comfama están sujetos a la vigilancia y el control de otras autoridades especializadas, entre ellas la Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías de Educación departamental y municipales de Antioquia, y las direcciones seccionales y locales de salud.

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Estructura de decisiones y controles

Frente al gobierno corporativo, Comfama afirmó que sus decisiones no están concentradas en una sola persona. La organización cuenta con una estructura de gobierno que distribuye responsabilidades y establece diferentes instancias de orientación, decisión y gestión, asegurando que el modelo va más allá de lo que exige la ley. Esto incluye diferenciar las funciones de la Asamblea General, donde reside la máxima voluntad de los afiliados, el Consejo Directivo encargado de la orientación y supervisión estratégica, y la Dirección Administrativa responsable de la gestión y la representación legal.

Los asuntos relacionados con el tratamiento de datos personales, así como con las relaciones de competencia y consumo de los servicios ofrecidos por las cajas de compensación, son objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De esta manera, las decisiones estratégicas pasan por diferentes espacios de deliberación y aprobación, reflejando un proceso transparente diseñado para proteger los intereses de los afiliados y el cumplimiento normativo estricto.