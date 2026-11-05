Juez ordena a fundación de Pineda reportar sobre ayuda por terremoto del 10 de agosto

El Juzgado 126 Penal de Bogotá ordena a la Fundación de la Primera Dama explicar el manejo de 54.589 millones de pesos recibidos para la emergencia del 10 de agosto, respondiendo a solicitud del senador Alejandro Ocampo.

El Juzgado 126 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá dictaminó que la Fundación de la Primera Dama debe proporcionar información detallada sobre los recursos económicos recibidos tras la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Esta resolución judicial surge como respuesta directa a un derecho de petición ejercido por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien cuestionó la transparencia en la gestión de las donaciones destinadas a la recuperación post-desastre.

Mecanismo legal y origen de la orden judicial

El proceso judicial se inici cuando el 1 de octubre, el senador Ocampo envió a la fundación un cuestionario con veinte preguntas específicas sobre las donaciones recibidas. Entre los interrogantes figuraban el monto total recolectado, la identidad de los donantes, la destinación final de los fondos, los gastos administrativos, los beneficiarios finales y los mecanismos de control implementados. Ante la falta de respuesta inmediata, el legislador interpuso una tutela el 16 de octubre.

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La Fundación contestó el 20 de octubre, aunque inicialmente calificó las solicitudes como improcedentes. No obstante, la entidad decidió pronunciarse sobre cada punto de manera voluntaria y de buena fe. Para sustentar sus cifras, la organización remitió al balance financiero que había divulgado el 16 de octubre, respaldado por enlaces a notas de prensa y comunicados oficiales. Este desfasaje temporal y la naturaleza inicial de la respuesta motivaron la intervención judicial.

Argumentos de la defensa y la posición judicial

El apoderado de la entidad, Luis Rafael Cotes Daes, argumentó ante los tribunales que la organización no maneja recursos públicos y que su representante legal, Ana Lucía Pineda, aunque tiene la denominación social de primera dama, no es considerada una servidora pública. La defensa sostuvo que el control político de esta entidad privada corresponde exclusivamente al Congreso de la República y no a un senador actuando a título individual. Además, se alegó que las solicitudes incluían datos personales de terceros y menores de edad, lo cual constituiría una violación a la privacidad.

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Esta línea argumental coincidía con lo expuesto previamente por Ana Lucía Pineda en su participación en el programa La FM, donde afirmó que las fundaciones privadas rinden cuentas principalmente a sus juntas directivas. El senador Alejandro Ocampo replicó que la respuesta entregada era tardía, carecía de fondo sustancial y se ocultaba tras una reserva de información genérica. Ante esta situación, el legislador decidió renunciar a conocer la identidad de los donantes que fueran personas naturales, enfocando su requerimiento en el manejo de los recursos.

El juez reconoció que la Fundación es una entidad privada cuyo objeto social incluye labores de ayuda humanitaria. Sin embargo, señaló una circunstancia diferenciadora crítica que justifica el escrutinio: el Gobierno nacional incorporó la recolección de ayudas de manera oficial a su respuesta administrativa ante el sismo. La Fundación participó activamente en esa operación estatal, coordinada conjuntamente por la primera dama y Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, para gestionar las ayudas empresariales y ciudadanas.

Alcance de la resolución y obligaciones específicas

La decisión judicial obliga a la entidad a responder exclusivamente sobre los aportes que recibió, administró o distribuyó en el marco de la campaña oficial. El fallo enfatiza que la Vicepresidencia difundió la cuenta bancaria de la Fundación como canal oficial de recaudo, y que consulados y la Superintendencia de Sociedades promocionaron la iniciativa Colombia, un solo corazón como una campaña liderada por el Gobierno y encabezada por Pineda. Por esta razón, el juez determinó que la entidad debe responder, aclarando que no le corresponde revisar la legalidad del papel institucional de la primera dama.

Entre las obligaciones específicas, la Fundación deberá declarar si tiene conocimiento de aportes realizados por contratistas del Estado, una medida para prevenir conflictos de interés. También deberá explicar el destino específico de una donación destinada a la reconstrucción de instituciones educativas y de salud en Cali. Asimismo, debe detallar los mecanismos que utiliza para verificar que los recursos se destinen efectivamente a esos propósitos, asegurando que no haya desvío de fondos.

Adicionalmente, la entidad deberá precisar si lleva un inventario riguroso y hace seguimiento a las donaciones en especie. Deberá informar si se han presentado pérdidas, deterioros o devoluciones de los bienes recibidos durante el proceso de logística y distribución. Entre los documentos que deberá entregar se encuentran los informes técnicos y financieros que respaldan el balance presentado ante el juzgado, garantizando así la transparencia en cada etapa del manejo de recursos.

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Impacto financiero y próximos pasos en la reconstrucción

Según el Informe de Gestión 2026 presentado ante el juzgado, la entidad recibió, administró y canalizó un total de $54.589 millones de pesos. De esta suma considerable, destinó cerca de $12 millones exclusivamente a gastos administrativos. La logística operativa movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y brindó atención directa a más de 48.000 personas distribuidas en 80 municipios afectados, evidenciando la magnitud de la intervención humanitaria realizada.

Alrededor del 81% de los recursos, según hizo público la fundación de la primera dama, proviene de un aporte significativo del Grupo Gilinski. Ana Lucía Pineda ha confirmado que este monto se reservó específicamente para la fase de reconstrucción de viviendas, y no para la ayuda humanitaria inmediata. Esta decisión estratégica se tomó en conjunto con la junta directiva para asegurar recursos a largo plazo para la recuperación del patrimonio dañado.

La primera dama explicó que la fundación ya ha establecido alianzas iniciales con tres constructoras que tienen experiencia previa en las zonas afectadas. La selección de las familias beneficiarias se realizará en coordinación con las alcaldías locales, quienes caracterizan el territorio y manejan el Registro Único de Damnificados. Para ser elegible, las familias deben haber perdido su vivienda y contar con un lote evaluado que no esté en zona de riesgo.

El plan de reconstrucción tiene como objetivo inicial atender a cinco familias por municipio. La resolución judicial no obliga a la entidad a elaborar documentos inexistentes ni a revelar la identidad de donantes particulares, protegiendo su privacidad. Sin embargo, exige suministrar información agregada o anonimizada sobre los beneficiarios, así como pronunciarse formalmente sobre el monto, la destinación y los plazos de ejecución de las donaciones, cerrando así el ciclo de transparencia requerido por la justicia colombiana.