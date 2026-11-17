La justicia antioqueña compulsará copias al presidente Abelardo De la Espriella tras su uso de lenguaje ofensivo contra el narcoterrorista Primo Gay, en medio de la defensa pública del ministro Alejandro Ordóñez.

Un juez de control de garantías en Antioquia ordenó compulsar copias para examinar las actuaciones del presidente Abelardo De la Espriella. Esta medida busca investigar los eventos ocurridos durante la presentación pública de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, en Montería. La solicitud implica un análisis detallado sobre la presunta violación de la presunción de inocencia por parte del mandatario.

Defensa Pública del Gobierno Central

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, emitió una fuerte respuesta en redes sociales para defender la posición del jefe de Estado. Ordóñez calificó la decisión judicial como un absurdo que pone al mundo al revés y cuestionó la legitimidad de investigar al presidente. Afirmó que Primo Gay es un asesino con vínculos en las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, y consideró injusto reprochar las expresiones del mandatario.

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Mecanismo Legal de la Investigación

El despacho judicial remitió las copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría. La autoridad legal busca determinar si funcionarios públicos ordenaron, autorizaron o ejecutaron la presentación de los detenidos ante los medios de comunicación. Este proceso sirve para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y evaluar si existieron irregularidades disciplinarias o contravenciones a las garantías procesales.

Contexto de la Captura en Montería

La controversia se originó el pasado 14 de noviembre tras la captura de Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna. Durante el encuentro en Montería, el presidente De la Espriella señaló al detenido por su presunta participación en el asesinato de 13 policías en un helicóptero. Las grabaciones difundidas muestran al mandatario utilizando términos como porquería, miserable asesino y despreciable para referirse a Uñates López.

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Estatus Legal de los Detenidos

Mientras se desarrolla esta investigación interna, el juez legalizó las capturas de ambos sujetos y avaló la imputación presentada por la Fiscalía. Se ordenó que Néider Yesid Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna sean trasladados a un centro carcelario para avanzar el proceso penal. Según la Fiscalía, Uñates fue cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las FARC antes de unirse al Clan del Golfo.

Impacto y Postura Oficial Anticrimen

El ministro Ordóñez sostuvo que Colombia debe dejar de justificar a los criminales y que el gobierno llamará a las organizaciones armadas por su nombre. Argumentó que llamar a un responsable de barbarie por su nombre correcto no constituye una ofensa, sino una cuestión de realidad. Esta postura del ejecutivo central contrasta con la solicitud de supervisión judicial para asegurar el cumplimiento estricto de los derechos humanos en los procesos de captura.