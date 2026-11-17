Autoridad judicial exige a Comisión de Acusación y Procuraduría examinar el trato del presidente Abelardo De la Espriella al captivo Néider Yesid Uñates López tras su captura.

El presidente Abelardo De la Espriella enfrenta una nueva controversia legal tras la captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay. Un juez de control de garantías ha ordenado compulsar copias para investigar la intervención estatal en la exhibición pública del detenido.

Decisión Judicial Tras Captura En Briceño

El episodio tuvo lugar después de la aprehensión de Uñates el pasado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, zona rural de Briceño, Antioquia. Durante la operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación, el Ejército y la Policía Nacional también se detuvo a Henry Sneyder Herrón Serna.

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Ambos hombres se desplazaban en una motocicleta. La Fiscalía reportó que transportaban dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición. La intervención militar y policial permitió el aseguramiento de los presuntos delincuentes en territorio antioqueño.

Exhibición Pública En Montería Genera Revisión

Tras el procedimiento, los detenidos fueron presentados públicamente en Montería. Allí, el presidente protagonizó un encuentro registrado en video que posteriormente fue divulgado en sus redes sociales. Las imágenes muestran a Uñates esposado y sujeto a una estructura metálica.

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El mandatario increpó al captivo por los crímenes que le atribuyen las autoridades. De la Espriella lo calificó de bandido y asesino despreciable, mencionando específicamente la muerte de trece policías. También le advirtió sobre el castigo que esperaba en prisión por sus acciones violentas.

La escena visual se convirtió en el elemento central de la atención judicial. El juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia consideró estas acciones durante la audiencia de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento.

Remisión A Organismos De Control Del Estado

El funcionario dispuso enviar copias a dos organismos del Estado para examinar lo ocurrido bajo sus respectivas competencias. La primera remisión fue dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Este cuerpo debe analizar las presuntas intervenciones del presidente.

La segunda compulsa fue enviada a la Procuraduría General de la Nación. La entidad debe establecer la identidad y participación de los funcionarios que ordenaron, autorizaron, organizaron o ejecutaron la presentación de los detenidos ante los medios en Montería.

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El juez hizo referencia explícita a las expresiones despectivas utilizadas. Sostuvo que dichas palabras habrían afectado la dignidad humana de los ciudadanos capturados durante la fase procesal. Esta distinción es clave para determinar la gravedad de las faltas administrativas o constitucionales.

Alcance De La Medida Y Presunción De Inocencia

La decisión del juez no declaró ilegales las capturas ni dejó en libertad a los procesados. El acta conocida confirma que se legalizaron las aprehensiones y se avalaron las imputaciones contra ambos hombres. Se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Néider Yesid Uñates López y Henry Sneyder Herrón Serna.

La compulsa de copias constituye una actuación independiente para determinar vulneraciones de garantías constitucionales. Sebastián Rendón, abogado penalista, señaló que la presencia del presidente como comandante en jefe está amparada por sus funciones oficiales.

No obstante, el problema radica en confrontar a los capturados frente a cámaras. Rendón explicó que difundir masivamente imágenes con expresiones que atribuyen responsabilidades penales sin usar el término presuntos viola la presunción de inocencia. El Estado debe tratar a los imputados como inocentes durante todo el proceso judicial hasta una sentencia condenatoria.