Juez ordena medida de aseguramiento en centro carcelario contra hombre señalado de homicidio en Medellín

Un juez penal municipal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de estar involucrado en el homicidio de un vecino en el nororiente de Medellín. La decisión judicial fue adoptada luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación en contra de Daniel Ruiz, de 33 años, quien es investigado por su presunta participación en el crimen.

Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a un vecino que intervino en una discusión familiar en el barrio Manrique La Salle, en Medellín .

Según la Fiscalía, el procesado habría intimidado a su madre y hermana con un arma cortopunzante para exigirles dinero. La víctima intentó intervenir, resultó herida y murió posteriormente en un centro asistencial. El presunto agresor fue capturado por la comunidad cuando intentaba huir y no aceptó los cargos imputados por homicidio





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