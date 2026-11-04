Juez ordena medida intramural para exsecretario Carlos Andrés Taborda Rodríguez

La justicia antioqueña disponía detención intramural contra Carlos Andrés Taborda Rodríguez, exsecretario de Hacienda, tras confirmar su participación en graves hechos de corrupción y malversación.

El Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia decidió esta semana aplicar una medida intramural contra Carlos Andrés Taborda Rodríguez. Este exsecretario de Hacienda del municipio de Sabanalarga, ubicado en el occidente del departamento, se encuentra actualmente bajo custodia mientras enfrenta procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública.

La detención del imputado tuvo lugar el pasado 28 de octubre en el sector Las Cabañitas de Bello, durante una operación liderada por la División de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional. La audiencia de legalización de la diligencia se celebró una semana después, el miércoles 4 de noviembre, momento en el cual el juez evaluó la gravedad de los hechos y la necesidad de restringir la libertad del acusado para evitar que obstruya la investigación.

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Naturaleza de los delitos de corrupción

Carlos Andrés Taborda Rodríguez es procesado principalmente por el delito de presunto peculado por apropiación. La Fiscalía General de la Nación sostiene que, durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, el funcionario se apropió indebidamente de la suma de 2.376 millones de pesos pertenecientes al erario municipal de Sabanalarga.

Las investigaciones indican que Taborda Rodríguez aprovechó su posición de control sobre las cuentas financieras como secretario de Hacienda para manipular el sistema de pagos. Los investigadores explicaron que la metodología utilizada consistía en inflar artificialmente los montos de las nóminas, especialmente la suya propia, añadiendo dígitos adicionales para aumentar el valor a transferir.

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Un ejemplo concreto detallado por las autoridades revela que mientras el salario real de Taborda Rodríguez era de 140.000 pesos, el sistema registraba un pago de 41 millones de pesos. Al agregar un cuatro delante de la cifra original, el monto se incrementaba en 40 millones de pesos adicionales. Esta práctica sistemática permitió extraer la totalidad de los 2.376 millones de pesos del fondo público.

Indicios adicionales en municipios vecinos

Además de los cargos por peculado en Sabanalarga, las autoridades policiales y fiscales cuentan con indicios que vinculan a Taborda Rodríguez con otros hechos delictivos en diferentes jurisdicciones. Se investigan apropiaciones indebidas ocurridas durante su paso por la administración municipal de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño.

El exfuncionario ocupó un cargo en Pueblorrico durante un periodo de cuatro meses. Las investigaciones sugieren que utilizó una modalidad similar a la empleada en Sabanalarga para apropiarse de 290 millones de pesos del municipio. Esta cifra se suma a los activos ya identificados en la capital del occidente antioqueño, evidenciando un patrón recurrente de conducta ilegal.

La Procuraduría also mantiene a Taborda Rodríguez bajo escrutinio disciplinario mediante un pliego de cargos por destinación indebida de recursos. Este expediente hace referencia a hechos ocurridos en el año 2019, donde se involucraron recursos por más de 270 millones de pesos. En este caso, el exsecretario actuó junto con el exalcalde de Sabanalarga, Morel Alfonso Mazo.

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Los recursos cuestionados provenían de un crédito del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). Dinero que estaba destinado originalmente a la construcción de la placa de un polideportivo ubicado en la vereda El Llano de Oro. Las investigaciones concluyeron que la obra nunca se ejecutó, lo que confirma la desviación de fondos públicos con fines distintos a los acordados con la entidad financiadora.