Juez ordena prisión preventiva para presunto sicario del homicidio de Jhonatan Mogollón en Bucaramanga

Jesús Andrés Bernal Mancilla fue detenido y puesto bajo prisión preventiva tras ser acusado de homicidio agravado y tráfico de armas por el asesinato de Jhonatan Iván Mogollón en el barrio García Rovira. La investigación sigue en curso para esclarecer posibles cómplices y motivos del crimen.

Un juez encargado de la vigilancia de garantías dictó una medida de prisión preventiva contra Jesús Andrés Bernal Mancilla, quien ha sido señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto autor del homicidio de Jhonatan Iván Mogollón, ocurrido el pasado 20 de mayo en el sector García Rovira, de Bucaramanga .

Según la investigación, el episodio violento se desarrolló alrededor de las 18:10 horas en la intersección de la carrera 13 con calle 31, cuando la víctima circulaba sobre una motocicleta de color blanco. En ese momento fue interceptada por dos individuos que también se desplazaban en moto.

Uno de los agresores, descrito por testigos como un "parrillero", sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra Mogollón, quien cayó gravemente herido en plena vía pública mientras varios transeúntes observaban la escena. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, alertada de inmediato, acudió al lugar, brindó auxilio a la víctima y la trasladó en una patrulla a un centro asistencial cercano.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales de salud, minutos después se confirmó la muerte de Jhonatan Iván Mogollón a causa de la gravedad de las heridas recibidas. Durante las audiencias concentradas que se llevaron a cabo en la Seccional Santander, la fiscal a cargo imputó a Jesús Andrés Bernal Mancilla los delitos de homicidio agravado y los relacionados con la fabricación, tráfico y porte ilícito de armas de fuego.

La captura del sospechoso se efectuó en el barrio 23 de Junio de Bucaramanga, cuando intentaba evadir a las autoridades. En el marco de la operación policial, se inmovilizó una motocicleta que, según indicios, habría sido utilizada para la ejecución del atentado. Las autoridades continúan profundizando las averiguaciones para determinar la posible implicación de terceros en el asesinato y esclarecer los motivos que motivaron el hecho.

Este crimen ha generado una notable sensación de inseguridad entre los habitantes del sector céntrico de la ciudad, que exigen respuestas y medidas efectivas para garantizar la seguridad pública. El caso ha reactivado el debate sobre la violencia vinculada al narcotráfico en la región, y ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control de armas y de prevención del delito.

La Fiscalía ha señalado que se ampliará la investigación para identificar a posibles cómplices y redes de apoyo que pudieran haber facilitado la logística del ataque, así como para rastrear el origen de las armas empleadas. Por su parte, la comunidad local ha organizado manifestaciones y pedidos de mayor presencia policial en la zona, con el fin de evitar la réplica de hechos similares.

La justicia continuará su proceso, y se espera que la audiencia de cierre y la sentencia definitiva se celebren en los próximos meses, garantizando el cumplimiento del derecho a la verdad y a la reparación para la familia de la víctima





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