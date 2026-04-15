Juez Revoca Medida de Aseguramiento a Daysuris Vásquez, Investigada por Enriquecimiento y Lavado de Activos

Un juez en Barranquilla ha levantado las restricciones no privativas de la libertad que pesaban sobre Daysuris Vásquez, investigada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y celebración indebida de contratos. La decisión se fundamenta en su buen comportamiento y colaboración con la justicia, permitiéndole recuperar su libertad de movilidad y abriendo la puerta a su posible participación política.

Un juez en Barranquilla ha levantado la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que pesaba sobre Daysuris Vásquez , quien se encuentra bajo investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, en concurso con lavado de activos y celebración indebida de contratos. Esta significativa determinación judicial se ha tomado después de más de dos años desde que Vásquez fue oficialmente vinculada al proceso judicial.

La resolución fue emitida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, una entidad judicial que se encargó de evaluar detalladamente el comportamiento y la conducta de la investigada durante el extenso período en que estuvo sujeta a las restricciones impuestas por la medida de aseguramiento. El juzgado, tras un minucioso análisis, concluyó que la exesposa de Nicolás Petro ha demostrado un cumplimiento ejemplar de los requerimientos impuestos por la administración de justicia a lo largo de todo este tiempo. El juez, al fundamentar su decisión, hizo hincapié en que, durante un lapso de dos años y cinco meses, la señora Vásquez ha mantenido una conducta intachable y ha respondido diligentemente a todas las citaciones y requerimientos de las autoridades competentes, compareciendo sin excepción cada vez que fue solicitada. Adicionalmente, el tribunal consideró que en la actualidad no existe ninguna evidencia o indicio que sugiera un riesgo de fuga por parte de la investigada, ni tampoco algún peligro de que pueda obstruir el curso de la justicia. Por lo tanto, el juez determinó que mantener cualquier tipo de restricción en su contra ya no está justificado. Otro de los elementos de vital importancia que el juez tuvo en consideración para la toma de esta decisión fue el acuerdo de principio de oportunidad que fue suscrito entre la señora Vásquez y la Fiscalía General de la Nación. Este pacto estratégico transformó a Vásquez en una figura colaboradora dentro del complejo proceso judicial que se adelanta actualmente. La investigación se centra en determinar la veracidad de presuntas irregularidades y anomalías relacionadas con la gestión y el manejo de recursos económicos que habrían sido recibidos por el círculo cercano de Nicolás Petro. La revocatoria de la medida de aseguramiento representa para Daysuris Vásquez la recuperación total y absoluta de su libertad de movilidad. A partir de este momento, la investigada tiene la potestad y el derecho de desplazarse sin ninguna limitación, tanto dentro del territorio colombiano como hacia el exterior, mientras el proceso judicial en su contra sigue su curso y avanza hacia una resolución definitiva. Esta nueva situación le permite una autonomía considerable en sus movimientos personales y profesionales. Además de la libertad de movimiento, la reciente decisión judicial abre de par en par la posibilidad para que la exesposa de Nicolás Petro pueda involucrarse activamente en actividades de índole política, en caso de que así lo decida y lo considere pertinente. Actualmente, no existen impedimentos judiciales ni restricciones de carácter legal que puedan limitar o coartar su potencial participación en escenarios públicos o en actividades proselitistas. Mientras tanto, el caso en cuestión sigue siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía, quien continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos





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