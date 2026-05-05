Juez sanciona a altos funcionarios de la UNP por incumplimiento de orden judicial en caso de activista en riesgo

Un juez administrativo de Medellín impuso una multa a tres altos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no cumplir con una orden judicial destinada a proteger a un activista social en situación de riesgo. La sanción incluye una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente y la remisión del caso a organismos de control para investigaciones disciplinarias y penales.

Un juez administrativo de Medellín impuso una sanción a tres altos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección ( UNP ) por incumplir una orden judicial destinada a proteger los derechos de un activista social en situación de riesgo.

La medida se tomó tras un incidente de desacato a un fallo de tutela emitido en marzo de 2026, que ordenaba a la entidad realizar un análisis de riesgo y aplicar medidas concretas de protección. Según el despacho judicial, la sanción se debe a la falta de acciones efectivas por parte de la UNP para cumplir con lo ordenado. Los funcionarios sancionados, que ocupan cargos directivos, deberán pagar una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente.

El juez determinó que, a pesar de contar con plazos adicionales, la entidad no implementó las medidas necesarias para garantizar la seguridad del solicitante. El ciudadano afectado ha sido víctima de diversos actos de violencia, incluyendo amenazas y ataques contra su vida, lo que motivó la intervención judicial.

Sin embargo, la respuesta institucional se limitó a trámites administrativos sin resultados concretos en materia de protección. Durante el proceso, la UNP argumentó que el caso estaba en una fase avanzada de evaluación técnica y solicitó más tiempo para su ejecución.

No obstante, el juez consideró que estos procedimientos no justifican el incumplimiento de una orden de tutela, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. Aunque la normativa contempla medidas más severas, como el arresto, el despacho optó por imponer únicamente una sanción económica.

Además, ordenó remitir copias del caso a organismos de control para que se adelanten investigaciones disciplinarias y penales. Finalmente, el juez reiteró la obligación de la UNP de cumplir de manera inmediata con lo ordenado en la tutela, enfatizando que las decisiones judiciales deben ejecutarse sin dilaciones. Este caso refleja la importancia de garantizar la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de que las instituciones cumplan con las órdenes judiciales de manera oportuna y efectiva





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