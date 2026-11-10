Juez tumba principio de oportunidad a Edgar Riveros Rey en el caso Ungrd

Un juez anuló el principio de oportunidad negociado por la Fiscalía con Edgar Riveros Rey en el caso Ungrd por imprecisiones en sus compromisos.

Un juez de la República tumbó el principio de oportunidad que la Fiscalía había negociado con Edgar Riveros Rey, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd). La decisión judicial se basa en imprecisiones detectadas en los compromisos que el abogado asumiría a cambio de beneficios judiciales. El revés vuelve a poner en entredicho las negociaciones impulsadas por el ente acusador dentro de este caso.

Según la Fiscalía, Riveros Rey era abogado defensor de uno de los implicados en el escándalo, pero terminó vinculado al proceso por presuntamente intentar sobornar a testigos para favorecer a su cliente. La investigación sostiene que el procesado buscó que varios testimonios fueran modificados para que no afectaran a otras personas involucradas en la contratación irregular de la entidad.

Also read “La Fiscalía no ha querido investigar las barbaridades de la UNGRD”: Luis Fernando Velasco

Por qué el juez tumbó el principio de oportunidad

El juez tumbó el principio de oportunidad porque encontró imprecisiones en los compromisos que Edgar Riveros Rey ofreció a cambio de beneficios judiciales. Según el despacho, la colaboración presentada por la Fiscalía no tenía el alcance necesario para justificar la negociación.

Uno de los puntos más cuestionados fue la colaboración ofrecida como testigo contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien se encuentra prófugo de la justicia. Para la juez, ese sería el único aporte de utilidad dentro de la matriz de colaboración presentada por la Fiscalía.

Advertisement

El despacho también objetó que Riveros Rey ofreciera colaborar en investigaciones relacionadas con Francisco Estupiñán, Luis Carlos Barreto y Édgar Echeverry Toro. Esas personas ya cuentan con beneficios judiciales, como preacuerdos o principios de oportunidad, lo que, a juicio de la juez, reducía el valor de ese ofrecimiento.

Reparación de víctimas y falta de claridad de la Fiscalía

La juez reprochó a la Fiscalía que no explicara con precisión cómo se materializaría la reparación de las víctimas. La propuesta de colaboración de Edgar Riveros Rey mencionaba acciones concretas, pero sin un procedimiento definido que permitiera verificarlas.

Entre las medidas propuestas figuraban el mantenimiento de jagüeyes para garantizar el acceso al agua y la presentación de disculpas públicas. Para el despacho, estas acciones no bastaban si no se detallaba cómo se ejecutarían, quién las supervisaría y en qué plazos.

Presuntos sobornos a Sneyder Pinilla y Olmedo López

De acuerdo con la investigación, Edgar Riveros Rey contactó al exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla el 26 de julio de 2025 y le pidió que se reunieran para concretar una negociación con la Fiscalía. El primer encuentro se realizó en un hotel ubicado en el barrio Salitre, en el occidente de Bogotá.

Advertisement

Durante esa reunión, el abogado habría comprometido la entrega de 3.000 millones de pesos, o el 5% de un contrato que está en curso en la Ungrd. A cambio, Sneyder Pinilla debía retractarse de lo dicho ante la Fiscalía y abstenerse de hablar en contra de otros posibles involucrados en el entramado de corrupción.

En el mismo encuentro, Riveros Rey habría indicado que podía entregar 10.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López, con el fin de que modificara sus versiones y dejara de mencionar a otros funcionarios o partícipes en las irregularidades de contratación. Según la Fiscalía, el abogado actuó en nombre de Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento del riesgo de la Ungrd.

Qué sigue tras el revés judicial a la Fiscalía

El tumbe del principio de oportunidad representa un nuevo cuestionamiento para las negociaciones judiciales de la Fiscalía en el caso Ungrd. La decisión deja sin efecto el acuerdo con Edgar Riveros Rey tal como estaba planteado, mientras el proceso contra el abogado continúa por las presuntas maniobras de soborno.

El caso se suma a otras decisiones recientes dentro de la misma investigación. Luis Fernando Velasco, exministro de Interior y uno de los principales implicados, fue dejado en libertad poco antes de este nuevo revés. Las negociaciones judiciales seguirán bajo escrutinio, y la Fiscalía deberá precisar cómo y con qué alcance formulará cualquier nuevo acuerdo con los procesados.