El Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la fecha para el juicio oral de Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en enero de 2027.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ha fijado las fechas definitivas para el juicio oral contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro. La cita judicial se llevará a cabo de manera presencial en las jornadas de la mañana de los días 20 y 21 de enero de 2027.

Resolución del Tribunal Superior en Barranquilla

La decisión judicial se oficializó tras la confirmación parcial de una providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. Dicha providencia, que fue leída en audiencia pública el pasado 23 de noviembre, validó parcialmente las pruebas que fueron decretadas durante la fase de investigación del caso. Con base en este fallo, el tribunal ordenó el retorno del expediente al juzgado de origen para que el trámite procesal continuara sin interrupciones.

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Una vez que el expediente judicial regresó a la jurisdicción del juzgado correspondiente, la unidad judicial procedió a convocar formalmente a todas las partes e intervinientes del proceso. Esta notificación oficial tiene como objetivo preparar el terreno para la celebración de las dos jornadas de juicio oral previstas para enero de 2027, asegurando que todos los actores legales estén presentes.

Cargos por Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos

El proceso penal se centra en la presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por parte de Nicolás Petro. Según los cargos formulados por la Fiscalía, se evidenció un incremento patrimonial injustificado superior a $1.053 millones de pesos colombianos durante el año 2022. En ese período, Nicolás Petro se desempeñaba como diputado por el departamento del Atlántico.

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La acusación sostiene que el imputado recibió dinero en efectivo que no correspondía a sus ingresos salariales como funcionario público. Adicionalmente, se alega que intentó dar apariencia de legalidad a dichos fondos mediante la adquisición de bienes inmuebles y el registro de dichos activos a nombre de terceros, una práctica que constituye el delito de lavado de activos.

Testimonio Clave de Díasuris Vásquez y Pruebas Digitales

Un elemento central de la estrategia probatoria de la Fiscalía es el testimonio de Díasuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. Vásquez denunció públicamente que el imputado habría recibido recursos económicos de individuos que buscaban apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La exesposa afirma que Petro se quedó con una parte significativa de esos fondos destinados a la contienda electoral.

Díasuris Vásquez está catalogada como una de las principales testigos de la Fiscalía en este caso. Entre las pruebas técnicas admitidas para el juicio figuran conversaciones extraídas del teléfono celular de la testigo. Estos elementos digitales serán fundamentales para sustentar las actuaciones de la defensa y la acusación durante los hearings.

Citas Judiciales y Partes Intervinientes

El documento judicial detalla las citaciones oficiales para las audiencias de enero de 2027. Fueron convocados específicamente la Fiscalía delegada, el procurador judicial, la agencia especial designada para el seguimiento del caso, la defensa técnica de Nicolás Petro y el propio imputado. La presencia de estos actores es obligatoria para garantizar la legalidad del proceso.

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El retorno del expediente al juzgado de origen marcó el punto de inflexión para avanzar hacia la fase de juicio oral. Ahora, todas las partes deben preparar sus alegatos finales y la presentación de las pruebas admitidas por el tribunal superior. La comunidad jurídica espera que el procedimiento se desarrolle con la celeridad y transparencia que exige la gravedad de los cargos por corrupción y lavado de activos.