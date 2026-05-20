Juicio histórico contra Raúl Castro por asesinato múltiple

La justicia estadounidense ha iniciado un juicio en contra de Raúl Castro, líder del régimen cubano, por el asesinato de cuatro voluntarios de una ONG y la destrucción de aeronaves en 1996.
La justicia estadounidense ha imputado al líder del régimen cubano, Raúl Castro , por su presunta participación en un asesinato múltiple y la destrucción de aeronaves en 1996.
La Fiscalía estadounidense ha acusado a Castro por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y por cargos adicionales de asesinato y destrucción de aeronaves. Estos delitos están relacionados con el derribo de dos avionetas de la ONG Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, provocando la muerte de cuatro tripulantes. Castro, actualmente de 94 años, desempeñó el cargo de ministro de Defensa en el momento de los hechos
Estados Unidos Raúl Castro Imputación Asesinato Conspiración Derribo De Aeronave La Libertad Taller De La Libertad Extranjería
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Estados Unidos presenta formalmente cargos contra Raúl Castro por asesinatoLos cargos contra Castro incluyen los delitos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y asesinato
Read more »
Estados Unidos imputa a Raúl Castro por homicidio y conspiraciónEl Departamento de Justicia de EE. UU., presentó los cargos ante la corte federal del Distrito Sur de Florida.
Read more »
¿Cuál es el caso por el que Estados Unidos imputó a Raúl Castro?El expresidente cubano fue imputado este miércoles por la Fiscalía estadounidense, debido a delitos ocurridos en 1996 con unos pilotos norteamericanos.
Read more »
Estados Unidos imputa a Raúl Castro por derribo de avionetas que dejó cuatro muertos en 1996Por su parte, La Habana insistió en que actuó en legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales.
Read more »