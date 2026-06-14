Julián Capera recibe elogios por su debut como comentarista en el Mundial 2026

El joven comunicador ibaguereño Julián Capera fue ampliamente elogiado por su desempeño en la transmisión nacional del Mundial 2026. Su análisis claro y serio, junto con su humildad, cautivaron a los televidentes, consolidándolo como una figura prometedora del periodismo deportivo en Colombia.

El comunicador ibaguereño Julián Capera recibió una oleada de elogios tras su debut mundialista en la transmisión nacional del Mundial 2026 , donde lideró los comentarios dejando encantados a los televidentes.

Los mensajes en redes sociales destacaron su claridad, análisis serio y humildad, considerándolo un referente del periodismo deportivo colombiano.

"De lejos usted es el mejor comentarista de esa cadena, de lejos y todo ha sido un trabajo silencioso, pero 100% honesto y lleno de disciplina, un placer escucharlo, lo felicito", escribió un usuario. "Julian Capero, un talento en el comentario y el análisis serio. El empalme generacional que nos llena de esperanza. Éxitos hoy Julian Capera...

", señaló otro. La dupla conformada con el experimentado Alexis García también fue elogiada: "Felicitaciones, crack! Que dupla con el maestro Alexis, la experiencia no se improvisa y nos dieron una cátedra increíble en este partidazo de cómo se analiza el juego, saludos". Capera agradeció en sus redes: "Qué momento.

Qué partido. Qué día. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión de hoy en @GolCaracol. Mi primera vez comentando fútbol desde el estadio en una Copa del Mundo.

Dios es bueno". Este debut representa un hito en su carrera, consolidándolo como uno de los talentos emergentes del deporte en Colombia, reconocimiento que去ísublishimetro también extendió: "Cuando hay preparación se nota y él es muestra de ello"





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