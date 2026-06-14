Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026 y su ex de la adolescencia se vuelve viral en redes

El delantero Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer tanto del Mundial 2026 con México, rompiendo récords como el primer jugador no nacido en el país que representa en lograr tal hazaña. Su éxito deportivo se entrelazó con una anécdota personal cuando una exnovia de la adolescencia publicó una foto viral en TikTok, desatando ola de comentarios humorísticos en redes.

El delantero Julián Quiñones , nacido en Colombia y nacionalizado mexicano, anotó el primer gol del Mundial 2026 en el partido inaugural donde México venció 2-0 a Sudáfrica.

Este tanto no solo abrió el marcador, sino que también lo convirtió en el primer jugador en la historia de los Mundiales que no nació en el país que representa en marcar el gol inicial de una Copa del Mundo. La hazaña deportiva pronto se mezcló con anécdotas personales cuando la comunicadora mexicana Saidet Grimaldo publicó en TikTok una foto de ambos cuando eran adolescentes, acompañada del mensaje: "Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 y pensar que fue mi novio cuando teníamos 17 años".

La publicación se volvió viral rápidamente, generando una avalancha de comentarios humorísticos y reacciones en redes sociales. Muchos usuarios popularizaron frases jocosas sobre cómo al anotar el primer gol de un Mundial le reaparecen hasta las parejas de la adolescencia, convirtiendo el momento en un fenómeno de internet. Grimaldo, creadora de contenido, vio cómo su publicación multiplicaba interacciones, aprovechando la popularidad repentina de Quiñones, quien ya era tendencia tras su hito deportivo.

El delantero, originario de Nariño, Colombia, se consolidó como uno de los protagonistas del arranque del torneo, superando registros históricos de goleadores de apertura. A pesar del revuelo mediático, tanto personal como deportivo, Quiñones mantiene el enfoque en el objetivo colectivo: liderar a la selección mexicana en su búsqueda de éxito en el Mundial 2026, donde ya dejó una huella imborrable desde el primer partido.

La combinación de su logro atlético con la curiosa historia sentimental ha acaparado titulares y conversaciones, destacando cómo el fútbol trasciende lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural que conecta con anécdotas personales y memorias colectivas





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