La ministra de Cultura, Paola Holguín, aceptó la renuncia de Julia Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia por exigencias judiciales.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, declaró insubsistente el cargo de Julia Daza Noguera como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) este viernes. Esta decisión administrativa se produce tras la suspensión provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El fallo judicial determinó que la exfuncionaria no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia profesional necesarios para el puesto.

El fallo judicial y los requisitos no cumplidos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo con fecha del 11 de noviembre como respuesta a una demanda de nulidad electoral. Esta acción legal fue interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza junto con un grupo de veedores ciudadanos. La medida cautelar suspendió provisionalmente el nombramiento de Daza por incumplimiento de los requisitos para el cargo. Los magistrados explicaron que la nombrada no acreditó los requisitos exigidos, especialmente los 72 meses de experiencia profesional relacionada. La experiencia computada en algunas certificaciones no guardaba similitud material con las funciones propias del empleo. Además, el tribunal señaló que es requisito poseer título profesional en Bibliotecología. También se debe cumplir la reserva profesional prevista en la Ley 11 de 1979 y el Decreto 865 de 1988.

Also read La falta de experiencia que tiene a Julia Daza con un pie afuera de la Biblioteca Nacional

Reacciones de las partes involucradas

La ministra Paola Holguín no ha emitido declaraciones públicas directas sobre la salida inmediata de Daza Noguera. Por su parte, la excongresista y exdirectora aseguró este miércoles en su cuenta de X que se enteró de la decisión judicial por medio de las publicaciones de los medios de comunicación. En su mensaje, Daza declaró que al ser notificada formalmente procederían a nombrar a un Director encargado. También anunció que apelarían la medida cautelar y responderían la demanda de nulidad. Esta situación marca el fin de la gestión de Daza en la entidad pública encargada del patrimonio bibliográfico de la nación.

Advertisement

Críticas previas y consecuencias futuras

La salida de Daza se da tras numerosas críticas y denuncias públicas sobre su gestión. Funcionarios de la BNC han relatado presuntos malos tratos por parte de la exdirectora durante su permanencia en el cargo. Además, se ha cuestionado que no contaba con los conocimientos suficientes para estar al frente de la institución. La medida cautelar no tumba de manera definitiva el nombramiento original. Se trata de una suspensión temporal mientras se estudia la demanda de nulidad contra la resolución que dejó firme a Julia Daza en la dirección. La situación continúa en desarrollo mientras se resuelven los procesos legales pendientes.