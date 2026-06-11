Juliana Calderón confirma embarazo y habla sobre identidad del padre de su hijo

Juliana Calderón, empresaria e influenciadora, confirmó que está esperando su primer hijo y habló por primera vez sobre los rumores que rodean esta nueva etapa de su vida, especialmente la identidad del padre del bebé.

Juliana Calderón mostró cómo avanza su embarazo y habló sobre la identidad del padre de su hijo, en medio de una etapa que calificó como especial.

La empresaria e influenciadora Juliana Calderón confirmó que está esperando su primer hijo y decidió hablar por primera vez sobre los rumores que rodean esta nueva etapa de su vida, especialmente la identidad del padre del bebé, tema que ha generado una fuerte conversación en redes sociales. La noticia del embarazo fue dada a conocer inicialmente por su hermana, la creadora de contenido Yina Calderón, durante una transmisión en vivo en la que expresó la sorpresa y felicidad de la familia ante la llegada de un nuevo integrante.

Desde entonces, Juliana había optado por mantener silencio, lo que dio pie a múltiples especulaciones entre sus seguidores. Ante la presión digital y la ola de comentarios, Juliana decidió conectarse a una transmisión en vivo en TikTok, donde confirmó su embarazo, mostró su estado y habló con franqueza sobre cómo ha vivido estos meses de gestación.

Durante el live, la influenciadora dejó ver su avance de embarazo y respondió preguntas de sus seguidores, aclarando que atraviesa esta etapa con tranquilidad y gratitud. Según explicó, se trata de un momento importante en su vida personal que ha asumido como una ‘bendición’. También contó que ya tiene algunas opciones de nombres para su bebé, aunque no confirmó el sexo.

En caso de ser niña, mencionó alternativas como Guadalupe o Dulce María, explicando su conexión con la Virgen de Guadalupe y con fechas significativas en su vida. Uno de los puntos que más ha generado conversación en redes es la identidad del padre del bebé. Entre las teorías que circulan, algunos usuarios señalaron a su expareja, quien falleció en un accidente aéreo en 2026, versión que ha sido descartada dentro de los comentarios que rodean el caso.

Otra de las hipótesis más repetidas apunta a Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’ y ex pareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano. Sin embargo, hasta el momento, Juliana no ha confirmado ninguno de estos señalamientos. Lo que sí ha dejado claro es que la decisión de revelar la identidad del padre no depende únicamente de ella. En sus palabras, se trata de un acuerdo que debe incluir a la otra persona involucrada.

‘El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento, cuando él también se sienta bien de contar las cosas, porque no solo depende de mí, sino también de él’, afirmó durante la transmisión. Sobre Juan David Tejada, Juliana aclaró que existe una relación de amistad, pero negó cualquier vínculo sentimental actual.

‘Yo quiero mucho a Juan David porque es excelente persona, es un buen amigo, pero hasta ahí’, explicó. La creadora de contenido también reveló detalles personales del inicio de su embarazo, como el hecho de haberse realizado varias pruebas antes de confirmar el resultado.

Además, contó que ya tiene lista la primera ropa de su bebé, un regalo enviado por su hermana Claudia Calderón. Juliana aseguró que más adelante compartirá más detalles de esta etapa con sus seguidores, incluyendo cómo fue el proceso y las emociones que ha vivido desde que recibió la noticia.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo en redes sociales, donde los seguidores continúan atentos a que la influenciadora revele oficialmente la identidad del padre del bebé y más detalles de esta nueva etapa en su vida





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