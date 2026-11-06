Juliana Guerrero niega vínculos con escándalo sexual en gobierno de Petro

Juliana Guerrero rechaza vínculos con Deicy Jiménez y desmiente acusaciones de intercambio sexual por contratos estatales durante el gobierno de Gustavo Petro.

La figura pública Juliana Guerrero emitió una declaración contundente para desvincularse de las graves acusaciones que circulan en torno a una presunta red de intercambio de favores sexuales por contratos estatales durante la administración de Gustavo Petro. Guerrero rechazó firmemente cualquier vínculo con Deicy Jiménez o con la supuesta instrumentalización de mujeres para obtener beneficios sexuales.

La joven, quien fue una de las personas más cercanas al expresidente durante su periodo gubernamental, declaró que no tiene ninguna relación con Deicy Jiménez ni conoce ni ha escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Guerrero expresó su esperanza de que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación, reafirmando su postura de transparencia frente a las insinuaciones.

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Negativa de Vínculos con Deicy Jiménez

El nombre de Juliana Guerrero tomó relevancia nacional durante el gobierno de Petro cuando fue postulada para ocupar el Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, su aspiración terminó envuelta en un escándalo por la presentación de documentos académicos falsos. En septiembre de 2026, Guerrero reconoció que sí cometió el delito y fue condenada a tres años de prisión.

Esta condena penal previa ha colocado a Guerrero bajo un escrutinio público extremo, lo que ha motivado que las actuales investigaciones sobre corrupción sexual incluyan su nombre en el discurso público. A pesar de su pasado legal problemático, Guerrero ha mantenido una postura firme de negación respecto a las acusaciones actuales, separando claramente su historia personal de los hechos que se están investigando en la actualidad.

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Defensa de la Intimidad y la Dignidad

Guerrero rechazó que su acercamiento político con Gustavo Petro sea utilizado para hacer insinuaciones sobre su vida privada o relacionarla con las denuncias. Considera que es absolutamente reprochable que, por el simple hecho de haber tenido algún acercamiento político con el expresidente Gustavo Petro, se pretenda reducir a las mujeres, incluyéndole, a insinuaciones sobre su vida sexual o presentarla como instrumento de intereses ajenos.

La declarante sostuvo que las relaciones personales pertenecen a la esfera privada y que el ejercicio de una función pública no implica renunciar al derecho a la intimidad ni a la dignidad. Guerrero afirmó que no permitirá que se utilice su vida privada para atribuirle actuaciones que, según dijo, no le corresponden, estableciendo un límite claro entre su rol público y su privacidad personal.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

La situación actual de Guerrero enfrenta el desafío de demostrar su inocencia frente a acusaciones que implican una red organizada y conexiones con figuras políticas de alto nivel. La justicia colombiana tendrá a cargo la investigación de los hechos, lo que podría llevar a nuevas declaratorias, audiencias o medidas cautelares dependiendo de la evidencia recopilada.

El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades competentes presenten nuevos detalles sobre la estructura de la presunta red y el papel de los individuos mencionados. La comunidad política y la ciudadanía observan con atención cómo se resuelve esta controversia, que toca fibras sensibles sobre la integridad de las instituciones y el tratamiento de las mujeres en la esfera pública.