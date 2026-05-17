Según la vidente Juliana Suaza, Juanda Caribe será el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 también conocida como La Casa mas famosa del país, en su más reciente análisis. En físicos de Juanda Caribe está viviendo una lucha interna, pero no ha manifestado lo que siente en sentido de un hogar con Sheila. Juliana Suaza sostiene que será eliminado de la competencia, mientras que Tebi Bernal y Mariana Zapata continuarán más días en la competición

La vidente reveló cómo resultaría el participante que abandonara la competencia en la noche de este domingo 17 de mayo de 2026. Este domingo 17 de mayo de 2026 se llevará a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por tanto, Juliana Suaza, la vidente que ha acertado varias predicciones sobre La Casa de los Famosos Colombia 2026, hizo un análisis de los momentos que estaban viviendose por aquellos tres habitantes y reveló cómo sería el nuevo eliminado





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