Juliana Velásquez se convierte en la primera artista en cantar a bordo del Metro de Bogotá durante pruebas técnicas

La cantante colombiana interpretó su éxito 'El Achantado' en uno de los vagones del nuevo sistema de transporte, marcando un momento simbólico en los ensayos del proyecto.

La cantante colombiana Juliana Velásquez , conocida como 'la colombiana', hizo historia al convertirse en la primera artista en ofrecer una presentación musical a bordo del Metro de Bogotá.

El hecho ocurrió durante las pruebas técnicas y operativas del sistema de transporte, en las que un grupo reducido de asistentes, entre ellos representantes de medios de comunicación, fueron invitados a conocer de cerca el funcionamiento de los vagones y los recorridos iniciales. En ese contexto, Juliana Velásquez fue una de las invitadas especiales y sorprendió a todos al interpretar su éxito 'El Achantado' dentro de uno de los trenes.

El momento fue captado por equipos de prensa de EL TIEMPO y CityTV, quienes realizaron un seguimiento especial a la jornada, registrando imágenes del recorrido y del instante en que la artista cantó. La actuación generó gran sorpresa entre los asistentes, quienes presenciaron la interpretación en medio del trayecto, combinando el carácter técnico del ensayo con un matiz cultural poco habitual en este tipo de recorridos.

Más allá del hecho puntual, la presentación de Juliana Velásquez tuvo un fuerte componente simbólico, al ocurrir en una de las obras de infraestructura más importantes de la capital colombiana. El Metro de Bogotá, que avanza hacia su puesta en marcha, representa un hito en la movilidad de la ciudad, y este tipo de encuentros reflejan tanto el avance de la obra como su impacto cultural.

La artista, originaria de Cali, ha sido reconocida por su estilo único que fusiona ritmos tradicionales colombianos con música popular, y su canción 'El Achantado' se ha convertido en un himno para muchos. Al cantar en el metro, Juliana no solo marcó un precedente artístico, sino que también conectó con el público de una manera inesperada, demostrando que la música puede ser parte de la vida cotidiana incluso en espacios de infraestructura.

En redes sociales, el momento se volvió viral rápidamente, generando cientos de comentarios y reacciones. Los usuarios destacaron la naturalidad de la artista y lo especial del evento, que combinó el progreso tecnológico con la expresión cultural. Muchos señalaron que este tipo de iniciativas humanizan los grandes proyectos de desarrollo y permiten a la ciudadanía apropiarse de ellos. La cobertura mediática amplificó la difusión del video, que muestra a Juliana cantando con entusiasmo mientras el tren se desplaza suavemente.

Este evento se suma a la lista de actividades que han buscado acercar el metro a los bogotanos, como visitas guiadas y pruebas con pasajeros. Sin duda, la presentación de Juliana Velásquez quedará en la memoria como un momento único en la historia del transporte público de la capital. El Metro de Bogotá continúa su proceso de pruebas, avanzando hacia su puesta en marcha definitiva, que se espera para los próximos meses.

La participación de figuras como Juliana Velásquez no solo genera expectativa, sino que también contribuye a crear un sentido de pertenencia en la ciudadanía. La artista, por su parte, expresó su emoción por ser parte de este hito y agradeció la oportunidad de cantar en un lugar tan emblemático. Sin duda, esta será una anécdota que recordará por siempre, al igual que todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarlo en vivo.

Con este gesto, Juliana Velásquez se consolida no solo como una gran intérprete, sino también como una embajadora cultural de Colombia en momentos clave de su desarrollo





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