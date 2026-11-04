Julieth Rodríguez bronce en tres disciplinas en Mundial de Halterofilia

La pesista colombiana Julieth Rodríguez obtuvo tres medallas de bronce en el Mundial de Halterofilia en Ningbo, demostrando la vigencia del deporte nacional.

La halterofila colombiana Julieth Rodríguez ha consolidado su posición entre las mejores del mundo al obtener un récord histórico de tres medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Halterofilia desarrollado en Ningbo, China. Esta destacada actuación en la categoría de los 69 kilogramos no solo reafirma el estatus de la deportista, sino que también ratifica la fortaleza histórica de Colombia en una disciplina que ha sido fuente constante de triunfos internacionales para la nación sudamericana.

Detalle de las tres medallas de bronce

La trayectoria de Julieth Rodríguez en este certamen global se caracterizó por un rendimiento consistente y superior en las tres pruebas que componen la competición. La primera de las prezas de bronce llegó durante la fase de arranque, donde la pesista logró un levantamiento impecable de 109 kilogramos. Este peso específico no solo le permitió asegurar su ubicación dentro del podio, sino que también sirvió como una base sólida para mantener la competitividad en las fases posteriores del evento en suelo chino.

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Posteriormente, en la modalidad de envión, Rodríguez demostró una fuerza extraordinaria al lograr levantar 136 kilogramos. Con esta marca específica, la atleta colombiana volvió a subir al estrado más bajo del podio, repitiendo el éxito obtenido en la prueba inicial. La capacidad de la halterofila para mantener altos niveles de rendimiento en ambas disciplinas técnicas fue fundamental para construir una ventaja que la llevó a la tercera y última medalla de este campeonato mundial.

Síntesis del total olímpico y resultados

El cierre de la competencia para Julieth Rodríguez se produjo con la suma aritmética de sus dos mejores intentos, resultando en un total olímpico de 245 kilogramos. Esta cifra exacta fue el factor determinante para que la deportista se adjudicara su tercera medalla de bronce en el campeonato, completando así un conjunto de resultados que refleja una preparación física y técnica de excelencia. La suma de 109 kilogramos en arranque y 136 kilogramos en envión demuestra una versatilidad rara en competidores de élite.

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Esta hazaña deportiva representa un momento significativo para el deporte colombiano, confirmando que Julieth Rodríguez es capaz de competir y medarse al más alto nivel internacional. La actuación en Ningbo no es solo un logro individual, sino un indicador de la salud competitiva del equipo nacional de halterofilia. Los 245 kilogramos totales colocan a la atleta en un lugar de privilegio dentro del ranking mundial de la categoría de peso de 69 kilogramos, validando años de esfuerzo y dedicación.

Impacto en el deporte nacional colombiano

El éxito obtenido por Rodríguez en China tiene implicaciones directas para la percepción y el apoyo al halterofilia en Colombia. Al obtener tres medallas en una sola competición de este calibre, la deportista ha reforzado el argumento de que el país es una potencia emergente en esta disciplina. Las alegrías históricas entregadas por el levantamiento de pesas continúan gracias a figuras como ella, que llevan el nombre nacional a los escenarios más prestigiosos con resultados tangibles y medibles.

La presentación memorable de Julieth Rodríguez en el Mundial de Halterofilia de Ningbo sirve como un faro de inspiración para nuevas generaciones de atletas en la categoría de 69 kilogramos. Al sumar tres prezas de bronce, la halterofila ha establecido un nuevo estándar de exigencia y calidad. Este logro consolida a Colombia como una nación relevante en el mapa global del deporte de fuerza, manteniendo viva la tradición de éxito que caracteriza a sus levantadores de pesas en los grandes eventos internacionales.