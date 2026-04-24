Julio Coria se disculpa por sus declaraciones ofensivas contra Colombia Sub-17

El jugador argentino Julio Coria ofreció disculpas públicas por sus comentarios despectivos hacia la Selección Colombia Sub-17 tras su derrota en el Campeonato Sudamericano. El técnico Diego Placente había anticipado la disculpa, destacando la presión a la que están expuestos los jóvenes futbolistas.

Julio Coria , el joven futbolista argentino que protagonizó un incidente desafortunado tras la derrota de la Selección Argentina Sub-17 frente a Colombia en el Campeonato Sudamericano de Paraguay, ha emitido una sincera disculpa pública por sus declaraciones ofensivas.

El video de disculpa, difundido a través de las plataformas oficiales de la Selección Argentina, muestra a Coria expresando su arrepentimiento hacia los jugadores colombianos, el cuerpo técnico, el pueblo de Colombia, la Conmebol y los aficionados presentes en el torneo. El jugador de Boca Juniors reconoció que sus palabras fueron producto de la frustración y la ira generadas por la derrota, pero enfatizó que nunca fue su intención faltar al respeto a sus rivales.

Coria declaró: Soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención poder decir esas palabras, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien.

Fue un buen equipo. Pido disculpas de corazón y solamente eso. Estas palabras buscan mitigar el daño causado por sus comentarios iniciales, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron una fuerte condena por parte de la comunidad futbolística. La reacción de Coria se produce después de que el director técnico de la Selección Argentina Sub-17, Diego Placente, anunciara que el jugador se disculparía por sus acciones.

Placente, en una entrevista con Dsports Radio Argentina, explicó que los jóvenes jugadores a menudo luchan con la presión y las emociones intensas después de una derrota, y que es responsabilidad del cuerpo técnico brindarles apoyo y orientación. El entrenador insistió en la importancia de aceptar la superioridad del rival y reconocer su buen desempeño, en lugar de recurrir a excusas o comentarios despectivos.

La disculpa de Coria llega en un momento delicado, ya que la victoria de Colombia sobre Argentina fue contundente, con un marcador de 4-0 en Luque, en la cancha de la Conmebol. La amplia diferencia en el resultado exacerbó la frustración de los jugadores argentinos, lo que llevó a Coria a realizar las declaraciones ofensivas. Originalmente, Coria había afirmado: No nos faltó nada.

Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort... como lo hacemos siempre. Esta frase, cargada de agresividad y falta de respeto, provocó una ola de críticas y condenas.

Además, un error técnico durante la transmisión del partido agravó la situación, ya que el nombre de otro jugador argentino, Rafael Echenique, fue mostrado en pantalla en lugar del de Coria, lo que resultó en que Echenique recibiera amenazas y ataques en sus redes sociales. El club de Echenique, Lanús, emitió un comunicado defendiendo a su jugador y aclarando que no tuvo ninguna participación en las declaraciones ofensivas.

Este incidente subraya la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales y la necesidad de proteger a los atletas jóvenes de la presión y el acoso en línea. La Conmebol y las federaciones de fútbol de ambos países han instado a la calma y al respeto mutuo, enfatizando que el deporte debe promover valores de fair play y deportividad





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