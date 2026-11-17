Jumbo Open Bar Festival 2026 reunió a 8.000 personas en Chamorro City Hall, Bogotá, para una experiencia gastronómica que integró chef Jorge Rausch, marcas y música.

La capital colombiana, Bogotá, fue el escenario central de la tercera edición del Jumbo Open Bar Festival 2026, un encuentro de gran envergadura que integró la alta gastronomía, la cultura de las bebidas, la música en vivo y el entretenimiento durante tres días consecutivos. Este evento, celebrado en las instalaciones de Chamorro City Hall, logró convocar a aproximadamente 8.000 asistentes, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para las experiencias culinarias de su categoría en el país.

El evento Jumbo Open Bar Festival 2026 en Chamorro City Hall

La organización del festival estuvo a cargo de Jumbo Colombia, entidad que forma parte del grupo empresarial Cencosud. La magnitud de la convocatoria se refleja en la participación activa de 80 marcas aliadas y cuatro restaurantes que presentaron sus propuestas. Con estas cifras significativas, la iniciativa se posiciona claramente como un punto de referencia para los consumidores que buscan descubrir nuevos sabores, conocer las últimas tendencias del sector y conectarse directamente con las ofertas de la industria alimentaria y de bebidas.

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Participación de chef Jorge Rausch y académicos

La programación académica y gastronómica representó uno de los ejes fundamentales de esta edición del festival. Durante los tres días de actividad, se llevaron a cabo nueve masterclasses dirigidas por reconocidos referentes del sector. Entre los líderes de estas sesiones destacaron el chef Jorge Rausch, Tatán Mejía y la escuela de cocina Gato Dumas. Estas sesiones permitieron a la audiencia acceder a técnicas específicas, preparaciones detalladas y conocimientos profundos sobre las tendencias actuales de la cocina global.

Estrategia digital y voz de Cencosud

Además del componente presencial, el festival fortaleció su ecosistema digital para ampliar su alcance. A través de su página oficial y el Open Bar Podcast, conducido por Margarita Bernal, la iniciativa extendió sus conversaciones sobre gastronomía y cultura de las bebidas. Esta estrategia permitió mantener la conexión con los consumidores mediante la difusión de historias y perspectivas únicas de los protagonistas del evento. Ramiro Ortíz, gerente país de Cencosud Colombia, destacó el orgullo por el crecimiento anual y el compromiso de la empresa por generar experiencias memorables.

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Música y entretenimiento en Bogotá

La experiencia ofrecida superó los límites de la comida y la bebida, incorporando una sólida oferta musical. La programación incluyó presentaciones en vivo de artistas como Latin Dreams, Alejandro González y Gabriel de Narváez. Esta combinación de elementos convirtió al Jumbo Open Bar Festival 2026 en un espacio de interacción dinámica entre los consumidores, las marcas participantes y los representantes de la industria, ofreciendo alternativas variadas para todos los asistentes presentes en Bogotá.

Impacto cultural y público en la ciudad

Desde la perspectiva institucional, Andrea Velasco Ayerbe, consultora de Inversión para la Cultura y el Deporte de Bogotá, resaltó la importancia de las alianzas entre los sectores público y privado. La funcionaria señaló que este tipo de encuentros contribuye directamente a generar oportunidades de integración para los ciudadanos, al tiempo que fortalece la oferta cultural y de entretenimiento de la capital. La presencia de representantes de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá en la apertura sublineó el valor social de estas iniciativas para promover la cohesión a través de la gastronomía.