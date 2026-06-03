Junior 1-0 Atlético Nacional: El equipo de Junior sale victorioso en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026

El equipo de Junior salió decidido a imponer condiciones en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026 y encontró rápidamente el premio a su presión ofensiva frente a Atlético Nacional.

El equipo de Junior salió decidido a imponer condiciones en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026 y encontró rápidamente el premio a su presión ofensiva frente a Atlético Nacional .

El conjunto 'tiburón' abrió el marcador en los primeros minutos del compromiso disputado en el estadio Metropolitano, desatando la locura entre los hinchas que llenaron las tribunas para acompañar al equipo en el primer round de la serie definitiva. La jugada nació tras un potente remate de Barrios que complicó al arquero Harlen Castillo. Aunque el guardameta alcanzó a tocar el balón, no pudo controlar completamente la pelota y dejó un rebote peligroso dentro del área.

Bryan Castrillón apareció atento a la segunda jugada, tomó el balón con tranquilidad y definió frente al arco verdolaga para firmar el 1-0 parcial y poner a celebrar a todo Junior. Los jugadores de Junior mostraron una gran actitud y compromiso en el campo, lo que les permitió tomar la delantera en el marcador. El técnico de Junior también hizo algunas decisiones tácticas importantes que ayudaron a su equipo a tomar ventaja en la primera parte del partido





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