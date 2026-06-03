Junior aplasta a Nacional 3-0 en la ida de la final de la Liga BetPlay

En un encuentro dominado por el Junior de Barranquilla, el equipo tiburón consiguió una victoria clave 3-0 sobre el Atlético Nacional en la final de ida del Torneo Apertura. Los goles de Castrillón y dos de Muriel inclinan la serie a favor de los barranquilleros, aunque la definición final será en el estadio de Atanasio Giraldo.

El Junior de Barranquilla se impuso con un contundente 3-0 al Atlético Nacional en el partido de ida de la final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay Dimayor, disputado en el estadio Romelio Martínez.

Los goles del equipo tiburón fueron obra de Bryan Castrillón, Luis Fernando Muriel y un penal transformado por el propio Muriel. El dominio y la eficacia del Junior se hicieron evidentes desde los primeros minutos, controlando el juego y aprovechando las ocasiones para abrir el marcador, mientras el Nacional, a pesar de su intento inicial, no logró convertir en gol sus llegadas.

La victoria en casa otorga una ventaja considerable al Junior de cara al partido de vuelta, que se jugará en Medellín





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Junior De Barranquilla Atlético Nacional Liga Betplay Dimayor Final Torneo Apertura Bryan Castrillón Luis Fernando Muriel Estadio Romelio Martínez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlético Nacional y Junior se enfrentan en la final de la Liga BetPlayLos dos equipos más exitosos de la era de los torneos cortos se enfrentarán nuevamente por el título de la Liga BetPlay, en una final que promete emociones y que reúne a dos de los clubes más dominantes de las últimas dos décadas.

Read more »

Junior vs. Nacional: estas serían las titulares para la final de la Liga BetPlay 2026-IJunior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentan este martes en la primera final del fútbol colombiano.

Read more »

Liga BetPlay: Junior ante Nacional, la gran final del fútbol colombianoLos dirigidos por Alfredo Arias llegan con la firme intención de revalidar su corona y hacer valer su condición de local.

Read more »

Atlético Nacional vs Junior: Final de la Liga BetPlay-I 2024Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputan el partido de ida de la final de la Liga BetPlay-I en el estadio Romelio Martínez. Nacional, bajo la dirección de Diego Arias, busca su estrella número 19 con una alineación equilibrada que combina experiencia y juventud. El historial de finales entre ambos clubes incluye episodios memorables, como la épica remontada de Nacional en 2004 y su triunfo en 2015.

Read more »