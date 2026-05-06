Junior busca la redención en Cartagena para mantener sus opciones en la Copa Libertadores

Junior regresa a Cartagena con la necesidad de ganar para mantener sus opciones de avanzar en la Copa Libertadores, tras una serie de resultados adversos en la fase de grupos. El equipo, último en el Grupo F, enfrenta una situación complicada pero busca recuperar terreno ante su afición.

Junior regresa a Cartagena para intentar enderezar el camino luego de resultados adversos en la primera vuelta de la fase de grupos. Mañana, a las 9 de la noche, el máximo elenco del fútbol bolivarense, albergará una vez más a Junior , que sabe que está obligado a ganar si quiere mantener con vida las opciones de pasar a la siguiente ronda.

Junior empató 1-1 ante Palmeiras en el Jaime Morón y luego perdió 1-0 con Cerro en Paraguay y 2-0 frente a Sporting Cristal, en Lima. Es último del Grupo F. El equipo cartagenero busca recuperar terreno en la Copa Libertadores, y el Jaime Morón se encuentra expectante ante la posibilidad de un triunfo que lo mantenga en la lucha por la clasificación. Palmeiras tiene 8 puntos, Sporting Cristal, 6 y Cerro, 4.

Palmeiras tomó el primer lugar del Grupo F en la cuarta fecha de la Copa Libertadores, al imponer su juego y vencer este martes por 0-2 a Sporting Cristal con goles del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y el paraguayo Ramón Sosa. El actual subcampeón de la Libertadores mantuvo su condición de invicto en la actual edición del torneo y arrebató a Sporting Cristal el primer lugar del Grupo F al alcanzar los 8 puntos, mientras el cuadro peruano se mantiene en la lucha por la clasificación.

Junior hizo una buena presentación ante Palmeiras en Cartagena, en un partido bien jugado por parte de ambos oncenos. Los dirigidos por Alfredo Arias plantearon un partido aguerrido en Paraguay, opusieron resistencia, pero finalmente terminaron perdiendo por la mínima diferencia. En su última salida, Junior hacía una gran presentación en Lima, pero una expulsión de Jermein Peña dejó a los de La Arenosa con 10 hombres antes de la primera media hora de juego.

Eso fue determinante en la derrota en territorio peruano. Jermein Peña ha sido objeto de críticas en redes sociales tras los recientes resultados del equipo, lo que ha generado polémica entre los aficionados. Ahora, Junior busca redimirse ante su afición y dar un paso adelante en la competencia





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