Junior cae 2-0 ante Sporting Cristal con expulsión de Peña y se hunde en la Libertadores

El equipo de Barranquilla perdió con 10 hombres desde el minuto 21 y se complica en la clasificación del grupo. Jermein Peña fue expulsado por un codazo y sigue siendo un problema para el equipo.

El Junior de Barranquilla vivió una noche para el olvido en su visita a Sporting Cristal , donde sufrió una dura derrota por 2-0 en el marco de la Copa Libertadores .

El partido, disputado en el estadio Nacional de Lima, estuvo marcado por la expulsión temprana de Jermein Peña, quien en el minuto 21 del primer tiempo recibió la tarjeta roja directa tras propinar un codazo a un rival ante la mirada atenta del árbitro. Esta no fue la primera vez que el defensa colombiano se vio involucrado en una situación similar; en la Liga Colombiana, ya había sido expulsado en partidos contra Nacional y Cali, aunque en este último caso, la segunda amarilla le fue anulada por un error arbitral.

Su actitud constante de riesgo ha generado críticas hacia su presencia en el equipo, al que perjudica con sus acciones imprudentes. Con un hombre menos desde el primer tiempo, Junior intentó mantenerse en el partido, pero la presión de Sporting Cristal fue constante. En el minuto 7 del segundo tiempo, Santiago González abrió el marcador para los locales tras un remate de zurda que no pudo ser detenido por el portero Silveira.

El equipo peruano dominó el encuentro y en el tiempo de reposición, un zurdazo cruzado selló el 2-0 definitivo, dejando a Junior en una situación complicada en el grupo. La derrota deja al equipo tiburón en el fondo de la tabla con solo un punto de nueve posibles, mientras que Sporting Cristal se consolida como líder con seis unidades.

El próximo compromiso de Junior en la Copa Libertadores será el jueves 7 de mayo, cuando reciba a Sporting Cristal en Cartagena. Sin embargo, las esperanzas de avanzar a la siguiente fase son mínimas, y el equipo deberá realizar una hazaña para mantener sus aspiraciones en el torneo. La falta de claridad en el juego y las decisiones erráticas de algunos jugadores, como Peña, han sido factores determinantes en esta mala racha





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