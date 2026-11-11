Junior de Barranquilla busca nuevo técnico uruguayo tras la salida de Alfredo Arias

El club Junior de Barranquilla, tras la salida de Alfredo Arias, busca un nuevo director técnico uruguayo, con Jorge Bava como candidato principal, mientras el equipo busca consolidarse en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El club Junior de Barranquilla, conocido por su estilo de juego ofensivo y su afición apasionada, se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico uruguayo tras la salida de Alfredo Arias el 31 de agosto.

El exjugador y exentrenador, quien había liderado al equipo durante la temporada 2026-2, dejó el cargo sin lograr que el equipo se clasificara entre los ocho primeros de la Liga Betplay. En respuesta, el club nombró de forma interina a Mario Sebastián Viera, un ídolo de la institución que jugó como arquero durante muchos años.

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Candidatos para la dirección técnica

La llegada de Viera no supuso un cambio significativo en la dinámica del equipo, y el bicampeón del fútbol colombiano continuó sin lograr los objetivos esperados. Con el campeonato aún en curso, el club ya tiene identificados a los candidatos que podrían ocupar la dirección técnica en 2027. El nombre que se destaca es el de Jorge Bava, quien ha sido entrenador del campeón del fútbol colombiano en la temporada 2025-1 con Independiente Santa Fe.

Bava también ha dirigido a Cerro Porteño en Paraguay y al Club Nacional de Football en Uruguay, aunque sus resultados en esos equipos no han sido tan exitosos como en su etapa con el Liverpool de Montevideo, donde ganó títulos en Uruguay. Se rumorea que Bava y el club Junior han estado en conversaciones durante más de dos semanas, según la prensa colombiana, pero el técnico uruguayo ha tardado en firmar su contrato mientras revisa los detalles con su representante.

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Si Bava acepta el puesto, su objetivo principal será llevar al Junior de Barranquilla a una destacada participación en la Copa Libertadores de América. En la fase de grupos del torneo continental, el club de la capital del Atlántico es el único equipo colombiano clasificado, aunque no logró avanzar más allá de la fase de grupos en 2026, terminando último detrás de Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.

Alternativas si Bava no firma

Como resultado, el Junior no aseguró el tercer lugar que le habría permitido participar en la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año. Si Bava no llega a firmar, el club tiene otras dos opciones de la región. La primera es Marcelo Méndez, quien llevó a Montevideo City Torque a la semifinal de la Copa Sudamericana. La segunda opción es Gustavo Quinteros, argentino que ha dirigido a Independiente de Avellaneda.

El club Junior de Barranquilla, con su afición leal y su historia de éxitos, busca un nuevo liderazgo técnico que pueda llevar al equipo a la gloria continental y a la consolidación de su posición como uno de los clubes más competitivos de Colombia.