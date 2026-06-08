Junior de Barranquilla define su lista para la final del Torneo Apertura contra Atlético Nacional

El entrenador Alfredo Arias confirmó los 20 convocados para el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay Dimayor, manteniendo la base que ganó 3-0 en Barranquilla y excluyendo nuevamente a Carlos Bacca y Yimmi Chará. Junior aventaja por tres goles y solo requiere un empate o derrota por menos de tres tantos para coronarse campeón.

En un decisivo encuentro por la final del Torneo Apertura de la Liga BetPlay Dimayor 2026, Junior de Barranquilla ha dado a conocer la lista de jugadores convocados para el partido de vuelta que se disputará este lunes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Nacional .

El entrenador Alfredo Arias mantuvo la base del equipo que logró una victoria por 3-0 en el primer juego en Barranquilla, ratificando una estrategia conservadora que busca administrar la amplia ventaja obtenida. Entre los seleccionados se destacan las figuras que desequilibraron el primer cotejo, como Luis Fernando Muriel, autor de dos tantos (uno de penal), y Bryan Castrillón, who abrió el marcador.

La lista repetida de 20 futbolistas excluye nuevamente a los experimentados Carlos Bacca y Yimmi Chará, así como al defensor Jean Pestaña, decisiones que generan debate entre los hinchas pero que reflejan la confianza del cuerpo técnico en el plantel que logró el resultado favorable. La ventaja de tres goles coloca a Junior en una posición privilegiada: cualquier resultado que no sea una derrota por tres o más goles le otorgará el título, mientras que Nacional necesita una hazaña deportiva con un margen mínimo de tres tantos para aspirar a la corona, o cuatro para llevarla directamente, ya que en caso de empate en el agregado se definiría por penales.

Este escenario configura un partido de altísima tensión, donde el equipo visitante deberá asumir riesgos controlados y el local podría optar por una formación defensiva para neutralizar los embates rivales. El Vallecaucano Carlos Betancourt fue designado como árbitro central del compromiso, asistido por los jueces de línea Sebastián Vela (Bogotá) y David Fuentes (Cesar).

El cuarto árbitro será Jairo Mayorga (Tolima), mientras que el sistema de Video Arbitraje (VAR) contará con Ricardo García (Santander) como responsable y Elkin Abril (Casanare) como apoyo. Estos oficiales tendrán la responsabilidad de manejar un partido cargado de emotividad y presión, donde cada decisión puede ser determinante. Junior busca su duodécima estrella en el fútbol profesional colombiano, un logro que acrecentaría su palmarés; por su parte, Atlético Nacional aspira a su decimonovena corona, ratificando su hegemonía histórica.

La ciudad de Medellín se prepara para una jornada futbolística de altísimo voltaje, con un Atlético Nacional obligado a un marcador heroico y un Junior mentalizado para resistir y contraatacar, administrando la ventaja con la frialdad que exige una final. La constelación de estrellas en el campo, el peso de las camisetas y el arbitraje bajo la lupa del VAR prometen un desenlace electrizante para el primer gran campeón del año en Colombia





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