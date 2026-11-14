Junior de Barranquilla despide a Sebastián Viera tras no clasificar a semifinales

Junior de Barranquilla confirmó la salida de Sebastián Viera como técnico. El bicampeón colombiano no alcanzó los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2026.

El club Junior de Barranquilla ha hecho oficial el cese de funciones de su entrenador Sebastián Viera, poniendo fin a su etapa al frente del equipo bicampeón del fútbol colombiano. La entidad anunció este sábado que el vínculo contractual con el exportero uruguayo y su cuerpo técnico ha concluido de manera inmediata. Esta decisión responde a los resultados discretos obtenidos durante la temporada, que no permitieron al conjunto tiburón alcanzar los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2026.

Resultados y Estadísticas del Mandato

Sebastián Viera, quien cumplía su segunda experiencia como director técnico tras dirigir al Real Cartagena entre 2024 y 2025, dejó un balance de 14 partidos dirigidos bajo su batuta. El rendimiento registrado fue del 47,61 %, desfasado de las ambiciones de una institución con una de las nóminas más costosas y poderosas del país. Su historial específico registra cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con un saldo de 21 goles marcados y 18 recibidos.

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A pesar de contar con recursos significativos para el ascenso, la dirigencia encontró insuficientes los números arrojados para mantener la confianza en el cuerpo técnico. La salida del técnico de 43 años ocurre en medio de una crisis deportiva que ha posicionado al equipo en una situación precaria dentro de la tabla de posiciones.

Declaraciones Oficiales y Agradecimientos

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la institución expresó su reconocimiento hacia Sebastián Viera por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C. El club agradeció a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la gestión realizada y deseó lo mejor en nuevos retos profesionales y personales. La organización reiteró su gratitud a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus seguidores por el apoyo mantenido durante este proceso.

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El mensaje oficial buscó cerrar el capítulo con diplomacia, enfatizando el camino compartido y el respeto mutuo. Sin embargo, la realidad deportiva impuso un corte abrupto en la narrativa esperada para un equipo de estas características. La dirigencia priorizó la necesidad de cambiar la dinámica deportiva por encima de la lealtad institucional a largo plazo.

Posición Deportiva y Clasificación

La falta de éxito en la liga se refleja claramente en la posición final del equipo en la competencia. Junior de Barranquilla terminó en la decimocuarta posición de la Liga Betplay 2026, acumulando únicamente 22 puntos a lo largo del torneo. Esta ubicación está muy lejos de los puestos de clasificación a la siguiente fase del campeonato, lo cual constituye un fracaso deportivo evidente para una entidad con la historia y los recursos del club caribeño. La eliminación temprana ha generado expectativas negativas entre la hinchada y la prensa especializada.

Próximos Pasos y Búsqueda de Reemplazo

Con la salida confirmada de Sebastián Viera, Junior de Barranquilla debe iniciar urgentemente la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar los retos de la próxima temporada. La prioridad inmediata es la preparación del equipo para la Copa Libertadores de 2027, un torneo internacional al que el conjunto barranquillero tendrá que llegar con mayores argumentos futbolísticos que los actuales. La urgencia por encontrar soluciones técnicas es alta dado el calendario de competiciones sudamericanas.

Entre los nombres que suenan con fuerza para ocupar el banquillo rojiblanco está el del uruguayo Jorge Bava. Este entrenador viene de dirigir a Nacional de su país y cuenta con un precedente sólido de haber conquistado el Torneo Apertura de 2025 con Independiente Santa Fe. La posible llegada de Bava podría marcar un punto de inflexión en la estrategia deportiva del club. La dirigencia evaluará opciones con experiencia en torneos internacionales para revertir la situación actual.