Junior de Barranquilla doblegó a Atlético Nacional en la final de Liga BetPlay I de 2026

Junior de Barranquilla se impuso con autoridad sobre Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I de 2026, venciendo 3-0 a los 'verdolagas' y se quedó a un paso de su segundo título consecutivo.

Junior de Barranquilla se impuso con autoridad sobre Atlético Nacional , en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I de 2026.

Junior de Barranquilla se ilusiona con el bicampeonato y con la obtención de su estrella número 12 después de vencer 3-0 a Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I de 2026. El cuadro 'tiburón' fue superior e hizo valer la condición de local para quedar más cerca del campeonato, aunque no se puede confiar porque en Medellín seguramente los 'verdolagas' venderán cara la derrota





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