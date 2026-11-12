Junior de Barranquilla elimina al Deportivo Pasto con gol de Carlos Pérez

Junior de Barranquilla derrotó 0-1 al Deportivo Pasto en la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor gracias al gol de Carlos Pérez en el estadio La Libertad.

Junior de Barranquilla aseguró su pase a la siguiente fase de la Liga BetPlay Dimayor tras imponerse 0-1 al Deportivo Pasto. El encuentro, correspondiente a la fecha 19, se disputó en el estadio La Libertad de la capital del departamento de Nariño, bajo una intensa presión por asegurar el pase directo.

La victoria del equipo romántico permitió a los jugadores y directivos celebrar el fin de su participación en la primera etapa del campeonato colombiano con una satisfacción plena, consolidando su posición en la tabla de clasificaciones tras un partido definido por la precisión táctica y la definición clínica.

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El gol decisivo de Carlos Pérez

El único tanto del compromiso, que definió la eliminatoria a favor de Junior, fue obra de Carlos Pérez. Este jugador anotó el gol más importante de su carrera hasta el momento, marcando así su primer tanto en el fútbol profesional colombiano en un contexto de alta exigencia deportiva y presión mediática.

La jugada del gol surgió de una construcción ofensiva que finalizó con la definición precisa de Carlos Pérez, quien supo aprovechar el espacio disponible dentro del área para superar la vigilancia de la defensa local. Este gol no solo significó los tres puntos, sino que también validó la confianza depositada en la delantera del equipo de Barranquilla para momentos cruciales.

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Dominancia y oportunidades perdadas

Junior mostró un control territorial claro durante los primeros cuartos de hora del encuentro, generando peligrosas incursiones por las bandas laterales. A los 6 minutos de iniciada la_partida, Kevin Pérez recibió un balón en el costado izquierdo, avanzó varios metros hacia el centro del campo y finalizó con un disparo de zurda que pasó ligeramente desviado del arco custodiado por Luis Marquínez.

Los visitantes mantuvieron la presión ofensiva y a los 15 minutos el Deportivo Pasto intentó reagruparse. Édgar García recibió el balón por la izquierda, dejó atrás a un rival y remató desde el interior del área, pero el portero Mauro Silveira estuvo atento para rechazar el balón hacia un costado, salvando así la integridad del arco romántico en un momento crítico.

La continuidad del ataque visitante se confirmó a los 19 minutos, cuando Luis Fernando Muriel recibió un pase cerca del área grande. El delantero aceleró varios metros, dejó regados a tres rivales de Pasto e ingresó al área para rematar de zurda, pero el arquero Luis Marquínez terminó rechazando el balón, evitando que ingresara a su pórtico y manteniendo el empate a cero.

Resistencia defensiva en el segundo tiempo

Antes del descanso, a los 41 minutos, el Deportivo Pasto intentó nuevamente desequilibrar. Édgar García ganó un balón a Andrés Shmalbach y sacó un remate directo al arco, pero Mauro Silveira extendió el brazo para salvar el arco del equipo Junior una vez más, demostrando una intervención fundamental para preservar la ventaja que se consolidaría en el segundo tiempo.

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El resultado final de 0-1 dejó claro que Junior de Barranquilla fue superior en la eficiencia, aprovechando su única oportunidad clave con un gol histórico para Carlos Pérez. Este triunfo significa el adiós definitivo a la Liga BetPlay Dimayor para el club de Barranquilla en esta etapa, mientras que para el Deportivo Pasto, la derrota confirma su salida sin pasar a la siguiente instancia del torneo nacional.