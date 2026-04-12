Junior de Barranquilla escala posiciones tras golear a Águilas Doradas en la Liga BetPlay

Con una victoria contundente ante Águilas Doradas, Junior de Barranquilla asciende a la tercera posición en la Liga BetPlay, consolidando su posición en el torneo y acercándose a los cuartos de final.

La contundente victoria 3-0 de Junior de Barranquilla como visitante frente a Águilas Doradas ha catapultado al equipo desde la quinta a la tercera posición en la tabla del Torneo Apertura de la Liga BetPlay Dimayor del fútbol colombiano . El conjunto 'tiburón', que previamente acumulaba 25 unidades, sumó tres puntos cruciales este sábado por la tarde, alcanzando un total de 28 puntos y acercándose a tan solo tres puntos de asegurar un lugar en los cuartos de final del campeonato.

La actuación del equipo rojiblanco fue dominante, con goles bien distribuidos que reflejaron su superioridad en el campo. El primer gol llegó temprano, apenas a los dos minutos de juego, gracias a Bryan Castrillón. El experimentado Carlos Bacca amplió la ventaja justo antes del descanso, marcando el 0-2 en el minuto 45. Finalmente, el recién ingresado Luis Fernando Muriel selló la victoria con un gol en el minuto 88, cuando el encuentro estaba llegando a su fin. Este triunfo representa la quinta victoria de Junior en calidad de visitante en lo que va del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026, consolidando su desempeño fuera de casa y demostrando su capacidad para obtener resultados importantes en cualquier escenario. \En otros resultados destacados de la jornada 16 del Torneo Apertura, se registraron diversos marcadores que impactaron la clasificación general. El Deportivo Cali y Fortaleza empataron 1-1, en un encuentro disputado y con goles repartidos. Llaneros Fútbol Club logró una victoria sólida de 2-0 frente a Jaguares de Córdoba, sumando puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones. Cúcuta Deportivo se impuso 2-0 sobre América de Cali, en un partido crucial para ambos equipos. Por otro lado, Deportivo Pereira y Once Caldas empataron sin goles, en un encuentro táctico y con pocas ocasiones claras de gol. Deportivo Pasto logró una ajustada victoria de 1-0 ante Deportes Tolima, sumando tres puntos que lo mantienen en la parte alta de la tabla. El partido más esperado de la jornada, el clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, culminó con una victoria para el Atlético Nacional con un marcador de 2-3, en un encuentro lleno de emoción y cambios en el marcador. La fecha 16 promete seguir con la emoción, ya que el domingo 12 de abril continuó con el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, programado para las 2:00 de la tarde. A las 6:20 de la tarde se enfrentaron Atlético Bucaramanga y Boyacá Chicó, en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. Para cerrar la programación, Internacional de Bogotá se midió contra Alianza Valledupar, en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá a partir de las 8:20 de la noche, con la intención de dejar huella en la tabla general.\Tras la conclusión de los partidos correspondientes a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay Dimayor, la clasificación muestra una intensa competencia en la parte alta de la tabla. Atlético Nacional se mantiene como líder con 37 puntos, consolidando su posición y demostrando su consistencia a lo largo del torneo. Deportivo Pasto se ubica en el segundo lugar con 31 unidades, seguido de cerca por Junior de Barranquilla, que con sus 28 puntos ha ascendido a la tercera posición. Deportes Tolima ocupa la cuarta casilla con 27 puntos, mientras que Once Caldas se posiciona en el quinto lugar con 26 puntos. América de Cali se encuentra en la sexta posición con 24 puntos, seguido por Deportivo Cali e Internacional de Bogotá, ambos con 22 puntos y asegurando los ocho puestos de clasificación hasta el momento. Águilas Doradas se quedó con 22 puntos, seguidos por Millonarios con 21, Llaneros Fútbol Club con 20, Atlético Bucaramanga con 19, Independiente Santa Fe con 19, Independiente Medellín con 17, Fortaleza con 16, Cúcuta Deportivo con 15, Alianza Valledupar con 15, Jaguares de Córdoba con 14, Boyacá Chicó con 11 y Deportivo Pereira con 7 puntos. La lucha por asegurar un lugar en los cuartos de final promete ser apasionante, con varios equipos compitiendo por un lugar en la fase final del torneo





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