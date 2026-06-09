Junior de Barranquilla se corona bicampeón de Colombia en medio de violentos incidentes en las gradas del Atanasio Girardot

El equipo barranquillero venció a Atlético Nacional en la final del Apertura 2026, pero la celebración fue empañada por peleas entre hinchas, heridos y un ataque a un periodista, lo que reaviva el debate sobre la violencia en el fútbol.

El Junior de Barranquilla consiguió el bicampeonato del fútbol colombiano al vencer 3-1 en el marcador global a Atlético Nacional en la final del torneo Apertura de 2026.

El partido de vuelta, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó con una victoria parcial 1-0 a favor del equipo local, pero la ventaja de 3-0 obtenida en el encuentro de ida en Barranquilla fue suficiente para que el Tiburón levantara el título. Este triunfo representa el duodécimo campeonato de Liga para Junior y un cupo directo a la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Sin embargo, la celebración deportiva se vio opacada por graves incidentes de violencia en las tribunas. Inmediatamente después de confirmarse la victoria del visitante, se desataron enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos. Según versiones preliminares, el conflicto comenzó cuando seguidores de Nacional detectaron la presencia de aficionados de Junior en sectores de las tribunas asignados a la barra local.

La Policía tuvo que intervenir para controlar los disturbios, pero ya se reportaban varios heridos, entre ellos el comentarista de Win Sports, Juan José Peláez, quien resultó herido tras un ataque en la zona de prensa. Estos hechos nuevamente ponen en evidencia el problema de la violencia en los estadios y generan un debate sobre las medidas de seguridad y control de acceso. El caso será investigado por las autoridades y los clubes involucrados





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